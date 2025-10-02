  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की तैयारी पूरी

दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की तैयारी पूरी

First space-based delivery vehicle- Arc: एयरोस्पेस और डिफेंस टेक्नॉलॉजी कंपनी इनवर्जन की पहचान अत्यधिक गतिशील पुनःप्रवेश अंतरिक्षयान निर्माता के रूप में रही है। जिसने एक नया कारनामा कर दिखाया है। इनवर्जन ने अब आधिकारिक तौर पर आर्क नाम से दुनिया का पहला अंतरिक्ष-आधारित डिलीवरी वाहन प्रस्तुत किया है। आर्क, पृथ्वी पर कहीं भी एक घंटे से भी कम समय में माल और अन्य सामानों की ऑन-डिमांड डिलीवरी की सुविधा प्रदान करके रक्षा तैयारियों को नया रूप देता है और अद्वितीय हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमताएं प्रदान करता है। यह क्षमता अंतरिक्ष को एक नए वैश्विक रसद क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व गति, पहुँच और लचीलापन प्रदान करती है।

By Abhimanyu 
Updated Date

First space-based delivery vehicle- Arc: एयरोस्पेस और डिफेंस टेक्नॉलॉजी कंपनी इनवर्जन की पहचान अत्यधिक गतिशील पुनःप्रवेश अंतरिक्षयान निर्माता के रूप में रही है। जिसने एक नया कारनामा कर दिखाया है। इनवर्जन ने अब आधिकारिक तौर पर आर्क नाम से दुनिया का पहला अंतरिक्ष-आधारित डिलीवरी वाहन प्रस्तुत किया है। आर्क, पृथ्वी पर कहीं भी एक घंटे से भी कम समय में माल और अन्य सामानों की ऑन-डिमांड डिलीवरी की सुविधा प्रदान करके रक्षा तैयारियों को नया रूप देता है और अद्वितीय हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमताएं प्रदान करता है। यह क्षमता अंतरिक्ष को एक नए वैश्विक रसद क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व गति, पहुँच और लचीलापन प्रदान करती है।

पढ़ें :- Dussehra 2025 : प्रभु श्रीराम के अलावा इन अद्भुत शक्तियों से हार चुका था रावण, ऐसे टूटा घमंड

इसमें एक बहुमुखी पेलोड बे है जिसे मिशन-महत्वपूर्ण कार्गो और प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित होने पर, आर्क यान प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न आकारों और स्थानों के समूह बनाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर, आर्क अंतरिक्ष यान कक्षा से नीचे उतरेंगे, हाइपरसोनिक पुनःप्रवेश के माध्यम से पैंतरेबाज़ी करेंगे, और पैराशूट के नीचे सुरक्षित रूप से उतरेंगे – यह सब स्वायत्त रूप से। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्क अपने लक्ष्य से कुछ ही फीट की दूरी पर धीरे से उतर जाए, यह एक सक्रिय रूप से नियंत्रित पैराशूट प्रणाली का उपयोग करता है जो एआई, उन्नत मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण एल्गोरिदम, और कंप्यूटर विज़न को जोड़ती है।

यह बेजोड़ हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमताएं प्रदान करता है, जिसमें मैक 20+ पर गतिशीलता, लंबे समय तक स्थिर स्थिति में रहना और निरंतर उच्च-लोडिंग शामिल है। आर्क पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य है और तेज़ी से रिकवरी के लिए सटीक लैंडिंग करने में सक्षम है, जिससे हाइपरसोनिक परीक्षण तेज़, दोहराने योग्य और अधिक किफायती हो जाता है। इनवर्जन ने खुलासा किया है कि आर्क अपने पहले अंतरिक्ष यान, रे की उड़ान विरासत पर आधारित है। लगभग हर घटक को केवल 25 लोगों की एक टीम द्वारा आंतरिक रूप से $1 मिलियन से कम की लागत में विकसित किया गया था।

अपनी पहली उड़ान के विवरण पर, इनवर्जन के सह-संस्थापक और सीटीओ, ऑस्टिन ब्रिग्स ने कहा, “हमारी टीम 2026 में आर्क के पहले मिशन को उड़ाने के लिए निर्धारित समय पर है। हमने प्राथमिक संरचना की एक पूर्ण-स्तरीय विनिर्माण विकास इकाई पहले ही बना ली है, अपना पहला मिशन प्रोफ़ाइल पूरा कर लिया है, और सटीक लैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए दर्जनों ड्रॉप परीक्षण किए हैं। हमने उन्नत वायुगतिकीय मॉडलिंग, विस्तृत घटक डिज़ाइन पूरा कर लिया है, और सबसे चरम पुनःप्रवेश वातावरणों के लिए डिज़ाइन की गई अगली पीढ़ी की तापीय सुरक्षा प्रणाली पर नासा के साथ साझेदारी की है। हर मील का पत्थर आर्क को उड़ान की परिपक्वता के करीब लाता है, और प्रगति की गति केवल तेज होती जा रही है।” कहा जाता है कि आर्क अंतरिक्ष में एक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का निर्माण करेगा, जिससे पृथ्वी पर पहुंचना और भी अधिक सुगम हो जाएगा।

पढ़ें :- Lava Agni 4 के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा, अगले महीने भारत में होगी एंट्री
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की तैयारी पूरी

दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की...

Lava Agni 4 के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा, अगले महीने भारत में होगी एंट्री

Lava Agni 4 के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा, अगले महीने भारत में...

WhatsApp ने एक साथ जारी किए कई फीचर्स और अपग्रेड्स, यूजर्स की हो गयी मौज

WhatsApp ने एक साथ जारी किए कई फीचर्स और अपग्रेड्स, यूजर्स की...

दूरसंचार विभाग के 'संचार साथी' पहल की बड़ी उपलब्धि, 6 लाख से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट बरामद

दूरसंचार विभाग के 'संचार साथी' पहल की बड़ी उपलब्धि, 6 लाख से...

Realme 15 Pro के गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन का फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज हुआ लाइव, फोन के स्पेक्स का भी खुलासा

Realme 15 Pro के गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन का फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज...

Tech News: अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, चेक करें स्पेक्स और प्राइस

Tech News: अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, चेक करें...