योगी सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में दी नई तैनाती, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ। यूपी में योगी सरकार (Yogi Government) ने गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सागर जैन को डीसीपी प्रयागराज, मनोज रावत को एएसपी दक्षिणी संभल और आयुष विक्रम सिंह को एसपी सिटी बहराइच बनाया गया है। विनायक गोपाल भोंसले मेरठ, अंतरिक्ष जैन बुलंदशहर और ट्विंकल जैन लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात हुए हैं।

लिपि नागयाच को वाराणसी, राजकुमार मीणा को मिर्जापुर और ऋषभ रुनवाल को सोनभद्र में जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आलोक कुमार प्रतापगढ़, ईशान सोनी जालौन और मयंक पाठक सहारनपुर में एएसपी बनाए गए हैं।