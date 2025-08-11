  1. हिन्दी समाचार
Viral Video : युवक अपने जुगाड़ से सभी को किया हैरान , इंडिया सबसे बड़ा जुगाड़ू है…. बोले यूजर्स

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लैटफ़ार्म है जहां हमे आय दिन नयी नयी चीज़ें देखने को मिलती है। निंजा टेकनीक की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं वो ना जाने कितने जुगाड़ देखने को मिल जाएँगे।  ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे वीडियों के बारे में बताएँगे जितना तो सायद कोई न दिमाग लगा पाये। इस वायरल वीडियों में एक बंदे ने अपने काम को आसान बनाने के लिए ऐसा जुगाड़ किया है जिसे देखकर आप दंग हो जाएँगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि एक बंदे ने एक बोतल को नीचे से काट दिया और ऊपर वाले हिस्से के अंदर एक झाड़ू को रखकर बोतल को गैस से पिघला रहा है। पहले तो ऐसा लगता है कि वो झाड़ू का हैंडल बना रहा है मगर कुछ देर बाद उसके असली जुगाड़ का पता चला। जब बोतल पिघलने के बाद झाड़ू के आकार की हो जाती है तो वो ढक्कन को खोलता है और उसमें पानी वाला पाइप लगा देता है। अब वो एक साथ दोनों काम कर रहा है। पानी से फर्श को धो भी रहा है और झाड़ू से साफ भी कर रहा है।

यहाँ देखे वीडियों 

 

आपने अभी जो वीडियो देखा उसे एक्स प्लेटफॉर्म पर @PalsSkit नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। खबर लिखे जाने तक वीडियो को 1 लाख 67 हजार से अधिक लोगों ने देख लिया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- वाह सच में बहुत बेहतर दिमाग पाया है इन्होंने।

 

