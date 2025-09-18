देश के Yuva, Students, Gen Z, संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की करेंगे रक्षा: राहुल गांधी

  1. हिन्दी समाचार
हुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा कि, देश के Yuva, देश के Students, देश की Gen Z, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉफ्रेंस करके ‘वोट चोरी’ का सनसनीखेज आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। वहीं, अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा कि, देश के Yuva, देश के Students, देश की Gen Z, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं।

दरअसल, राहुल गांधी की इस पोस्ट में सबसे ज्यादा Gen Z की चर्चा हो रही है। दरअसल, पड़ोसी देश नेपाल में Gen Z आंदोलन के बाद वहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है। ऐसे में अब राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद चर्चाओं ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ही वोट चोरी के अपने दावे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ‘वोट चोरों’ और लोकतंत्र को बर्बाद करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि, पहले हमने दिखाया था कि कैसे वोट बढ़ाए गए और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वोट काटे जाते हैं। हम सबूत के साथ बता रहे हैं कि जो वोट डिलीट किए गए- वो सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर के इस्तेमाल से किए गए। हमारे पास पूरे सबूत हैं कि देश के CEC ज्ञानेश कुमार ‘वोट चोरों’ की रक्षा कर रहे हैं। हर चुनाव में हमें रिपोर्ट आती थी कि विपक्ष के वोट डिलीट किए जा रहे हैं। इनमें OBC, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े वोटर शामिल हैं।

 

