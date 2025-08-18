  1. हिन्दी समाचार
  Lucknow News: लखनऊ में करोड़ों की चोरी, जुर्म कबूल कर 'बंटी-बबली' भागे, सालों की प्लानिंग को दिया अंजाम

Lucknow News: लखनऊ में करोड़ों की चोरी, जुर्म कबूल कर ‘बंटी-बबली’ भागे, सालों की प्लानिंग को दिया अंजाम

राजधानी लखनऊ से एक  हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यापारी के घर से एक 1 करोड़ के जेवर और 50 लाख कैश चोरी  हुई है। वहीं कारोबारी की पत्नी ने बताया की उसके घर के नौकर और उसी पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा  है है की दोनों ने वारदात होने को अंजाम देने एक पहले  एक महीने पहले प्लान किया था।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक  हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यापारी के घर से एक 1 करोड़ के जेवर और 50 लाख कैश चोरी  हुई है। वहीं कारोबारी की पत्नी ने बताया की उसके घर के नौकर और उसी पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा  है है की दोनों ने वारदात होने को अंजाम देने एक पहले  एक महीने पहले प्लान किया था।

कैसे वारदात को दिया अंजाम?
प्लानिंग करने के बाद आरोपी धीरे-धीरे घर वालों का भरोसा जीता. इसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में निशातगंज के मेट्रोसिटी के पीड़िता शालिनी मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया. पीड़िता ने कहा कि पिछले 12 सालों से बिहार के जितेंद्र पंडित और उसकी पत्नी विभा देवी उनके घर में काम कर रहे थे.

नौकर ने कबूला अपना जुर्म
आरोपी ने कबूला  कि काफी टाइम साथ रहने को लेकर परिवार को उसपर पूरा ट्रस्ट हो गया था। जिसकी वजह से जितेंद्र धीरे-धीरे नकदी और गहनों पर हाथ साफ करता रहा. जब महिला ने अलमारी के लॉकर को खोला तो उसमें से गहने और नकदी गायब मिली. इस पर पीड़िता को अपने नौकर पर शक हुआ. जब पीड़िता ने नौकर से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया.

क्या बोला आरोपी जितेंद्र
आरोपी ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से घर में रखे पैसों और गहनों को धीरे-धीरे चुरा रहा था. उसने इस रकम को अपने बैंक खाते में फिक्स्ड डिपॉजिट, एसआईपी और बीमा पॉलिसियों के रूप में निवेश की है. इतना ही नहीं आरोपी ने करीब 10 लाख रुपए के जेवर खरीदने के साथ ही जमीन भी खरीदी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
जब इस घटना का खुलासा हुआ तो आरोपी रो-रोकर माफी मांगने लगा. इतना ही नहीं उसने पीड़िता को पूरा हिसाब-किताब सुबह तक देने का भरोसा जताया, लेकिन अगली सुबह से आरोपी और उसकी पत्नी घर से गायब हो गए. अब पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

