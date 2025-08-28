राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अभद्रता और अशोभनीय भाषा की कोई जगह नहीं...पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी पर भड़के चिराग पासवान

पटना। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए। इसको लेकर भाजपा नेता और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, मैंने हमेशा कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा। आप तीखा से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं।

चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अभद्रता और अशोभनीय भाषा की कोई जगह नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार की गंदी और घटिया भाषा का प्रयोग किया गया, वह केवल निंदनीय ही नहीं, बल्कि शर्मनाक भी है। बिहार की जनता इन अपमानजनक शब्दों को कभी माफ़ नहीं करेगी।

मैंने हमेशा कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा। आप तीखा से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से गाली गलौज करना वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ तो ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। वो हमारे देश के पीएम हैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा, महागठबंधन के नेताओं ने फिर साबित कर दिया कि उनकी पूरी राजनीति गाली-गलौज, गुंडागर्दी और अराजकता की दलदल में धंसी हुई है। बिहार की जनता इनकी इस गंदी सोच और चरित्रहीन राजनीति का करारा जवाब देगी।