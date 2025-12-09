वोट चोरी से बड़ा कोई राष्ट्र-विरोधी काम नहीं...चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली। चुनाव सुधारों पर हो रही चर्चा में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि, क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी ने खादी पर इतना जोर क्यों दिया? उन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को खादी की अवधारणा के इर्द-गिर्द क्यों खड़ा किया? और उन्होंने केवल खादी ही क्यों पहनी? क्योंकि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। खादी भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह भारत के लोगों की कल्पना है, यह भावना है, यह उत्पादक शक्ति है। यह भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है।

उन्होंने आगे कहा, आप जिस भी राज्य में जाएं, आपको अलग-अलग कपड़े मिलेंगे और आप पाएंगे कि ये सभी कपड़े वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब असम के लोग आपको गमछा देते हैं, तो वे आपको सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं देते हैं, वे आपको अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी कल्पना का एक अंश दे रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोगों के साथ भी ऐसा ही है। ये कपड़े खूबसूरत हैं, लेकिन जब आप इन कपड़ों को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से हर एक में हजारों छोटे-छोटे धागे एक-दूसरे को गले लगाए हुए हैं। सभी धागे बराबर हैं। धागे आपकी रक्षा नहीं कर सकते या आपको गर्म नहीं रख सकते, लेकिन जब वे एक कपड़े के रूप में एक साथ आते हैं, तो वे आपको गर्म रख सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं, और वे आपके दिल में जो कुछ भी है उसे व्यक्त कर सकते हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा, उसी प्रकार हमारा राष्ट्र भी एक ताना-बाना है। एक ताना-बाना 1.4 अरब लोगों से बना है और यह ताना-बाना वोटों से बुना गया है। यह विचार कि भारत संघ में प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक व्यक्ति समान है-जो आरएसएस में मेरे मित्रों को परेशान करता है। वे कपड़े को देखकर खुश होते हैं, लेकिन वे इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे देश में, हमारे कपड़े में हर एक व्यक्ति समान है।

साथ ही कहा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की छाती में तीन गोलियां लगी। नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की। आज हमारे मित्र उसे गले नहीं लगाते और दूर नहीं धकेलते, क्योंकि वह एक असहज सत्य है। लेकिन प्रोजेक्ट यहीं ख़त्म नहीं हुआ। सब कुछ, सारी संस्थाएं वोट से निकली हैं, तो जाहिर है कि आरएसएस को वोट से निकली सभी संस्थाओं पर कब्ज़ा करना है। गांधीजी की हत्या के बाद, परियोजना का अगला कदम भारत के संस्थागत ढांचे पर पूर्ण कब्ज़ा करना था।

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा, सबसे बड़ा राष्ट्रविरोधी कृत्य जो आप कर सकते हैं वह है वोट चोरी। क्योंकि जब आप वोट को नष्ट करते हैं, तो आप इस देश के ताने-बाने को नष्ट करते हैं, आप आधुनिक भारत को नष्ट करते हैं, आप भारत के विचार को नष्ट करते हैं। इस पार के लोग राष्ट्रविरोधी कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आरएसएस का प्रोजेक्ट देश के संस्थागत ढांचे पर कब्ज़ा करना था। शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा हो गया है। एक के बाद एक कुलपति पद पर नियुक्त किये जाते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर नहीं, वैज्ञानिक सोच के आधार पर नहीं, बल्कि इस तथ्य पर कि वह किसी विशेष संगठन से संबंधित है।

दूसरा कब्जा, जो लोकतंत्र को नष्ट करने में सहायक होता है। ख़ुफ़िया एजेंसियों का कब्ज़ा – सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग का कब्ज़ा, और उन नौकरशाहों की व्यवस्थित नियुक्ति जो अपनी विचारधारा का समर्थन करते हैं और विपक्ष और आरएसएस का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करते हैं। तीसरा संस्थागत कब्ज़ा उस संस्था का कब्ज़ा है जो हमारे देश की चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग को सीधे नियंत्रित करता है। मैं ये बात बिना सबूत के नहीं कह रहा हूं। मैंने इस बारे में पर्याप्त सबूत पेश किए हैं कि कैसे चुनाव आयोग चुनावों को आकार देने के लिए सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है।