Coock Tips : सब्जी में ज्यादा हो गया है तेल, तो कम करने के लिए अपनाएं ये Tips

सब्जी में तेल ज्यादा ? अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है की कभी-कभी न चाहते हुए भी सब्जी में तेल ज्यादा हो जाता है। जिससे सब्जी खाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने भी इस तरह की समस्या का सामना किया है, तो आज हम आपको इस प्रॉब्लम के बेहद आसान सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं

बता दें कि सब्जी में मौजूद एक्स्ट्रा तेल को निकालने के लिए आप ब्रेड या फिर आटे की लोई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा तेल को रिमूव करने के लिए आपको सब्जी की ऊपरी परत के ऊपर ब्रेड का टुकड़ा रखना है

अगर आपके पास ब्रेड नहीं है, तो आप आटे की लोई को भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रेड का टुकड़ा या फिर आटे की लोई सब्जी में मौजूद तेल को सोखने में मदद कर सकती है।इस ट्रिक की मदद से मिनटों में सब्जी में मौजूद एक्स्ट्रा तेल को रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें, तो ज्यादा तेल वाली सब्जी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए जिससे उसके अंदर मौजूद तेल जम जाए।

अब आप चम्मच की मदद से सब्जी के ऊपर तैर रही तेल की परत को हटा सकते हैं। अगली बार जब भी आपकी सब्जी में ज्यादा तेल पड़ जाए, तो आप इनमें से किसी भी एक ट्रिक को यूज कर सकते हैं।