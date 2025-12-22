  1. हिन्दी समाचार
  3. Coock Tips : तवे पर चिपक जाता है चीले-डोसे का बैटर, तो आजमाएं ये ट्रिक्स

तवे पर अक्सर जब भी किसी चीज का बैटर डाला जाता है, तो वो बुरी तरह से चिपक जाता है। खासकर डोसा या फिर चीला, इसी कारण लोग  इस तरह  की डिश बनाने में काफी परेशान हो जाते हैं । अगर आपको भी कुकिंग का शौक है, तो आप अगली बार जब भी डोसे की रेसिपी या फिर चीले की रेसिपी को तवे पर बनाएं, तब आपको कुछ ट्रिक्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। इस ट्रैक से बैटर नहीं चिपकेगा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

 कर सकते हैं प्याज का इस्तेमाल-  बता दें कि कच्चा प्याज भी बैटर को तवे पर चिपकने से बचा सकता है। सबसे पहले कच्चे प्याज को आधा काट लीजिए। अब प्याज को तेल में डुबोइए और फिर गर्मागर्म तवे पर रगड़ लीजिए। इस ट्रिक को फॉलो करने से तवे पर एक नॉन स्टिक लेयर बन जाएगी यानी आप जब तवे पर बैटर डालेंगे, तो वो चिपकेगा नहीं और आसानी से आपकी डिश बन जाएगी।

घोल को ठीक से तैयार करें- अगर डोसे का बैटर या फिर चीले का बैटर तवे पर चिपक जाता है, तो आपको बैटर की कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल, ज्यादा गाढ़ा या फिर ज्यादा पतला घोल होगा, तो तवे पर बैटर के चिपकने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको ऐसा बैटर तैयार करना है, जो आसानी से तवे पर फैल जाए। ध्यान रहे कि बैटर न तो ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही ज्यादा पतला होना चाहिए।

गौर करने वाली बात- बैटर डालने से पहले आपको तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अगर तवा ठंडा होगा, तो बैटर तवे पर जरूर चिपकेगा। अगर आप चाहते हैं कि चीले का या फिर डोसे का बैटर तवे पर न चिपके, तो बैटर डालने से पहले तवे को ठीक से गर्म करना न भूलें। जब तवा गर्म हो जाए, तब आपको पूरे तवे पर अच्छी तरह से तेल लगा लेना है और फिर आखिर में बैटर को तवे पर स्प्रेड करना है।

 

