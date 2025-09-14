  1. हिन्दी समाचार
  coock tips : खांसी-जुकाम में शरीर को राहत देगा घर पर बना Tomato Soup

आजकल सबसे ज़रूरी  है हैल्थ और टोमैटो सूप स्वाद और सेहत का पावरहाउस है। ये न  सिर्फ आपकी जुबान को चटपटा स्वाद देगा, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी मदद करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे बनाना मुश्किल है, तो यहां हम इसकी आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे बस कुछ ही मिनटों में आप रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी और स्वादिष्ट टोमैटो सूप तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सामग्री :

  • टमाटर: 4-5 पके हुए
  • प्याज: 1 मध्यम आकार का
  • लहसुन: 2-3 कलीcoock
  • अदरक: 1 इंच का टुकड़ा
  • गाजर: 1 छोटी
  • मक्खन या तेल: 1 बड़ा चम्मच
  • जीरा: 1/2 चम्मच
  • नमक: स्वादानुसार
  • काली मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच
  • पानी: 2 कप
  • ताजा धनिया: सजाने के लिए

विधि :

  • सबसे पहले टमाटर, प्याज, गाजर, लहसुन और अदरक को मोटा-मोटा काट लें।
  • एक कड़ाही में मक्खन या तेल गरम करें। इसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो कटी हुई सब्जियां डालें। इन्हें 2-3 मिनट तक भूनें।
  • अब इसमें 2 कप पानी और नमक डालकर ढक दें। इसे धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकने दें, जब तक कि टमाटर नरम न हो जाएं।
  • गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे ब्लेंडर में डालकर चिकनी प्यूरी बना लें।
  • इस प्यूरी को एक छलनी से छान लें, ताकि रेशे और बीज निकल जाएं।
  • छनी हुई प्यूरी को वापस कड़ाही में डालें। इसमें काली मिर्च पाउडर डालकर 2-3 मिनट तक और पकाएं।
  • गर्मागरम टोमैटो सूप को एक बाउल में निकालें। ऊपर से बारीक कटा हुआ ताजा धनिया डालकर परोसें।

 

 

