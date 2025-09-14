coock tips : खांसी-जुकाम में शरीर को राहत देगा घर पर बना Tomato Soup

आजकल सबसे ज़रूरी है हैल्थ और टोमैटो सूप स्वाद और सेहत का पावरहाउस है। ये न सिर्फ आपकी जुबान को चटपटा स्वाद देगा, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी मदद करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे बनाना मुश्किल है, तो यहां हम इसकी आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे बस कुछ ही मिनटों में आप रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी और स्वादिष्ट टोमैटो सूप तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के।

सामग्री :

टमाटर: 4-5 पके हुए

प्याज: 1 मध्यम आकार का

लहसुन: 2-3 कलीcoock

अदरक: 1 इंच का टुकड़ा

गाजर: 1 छोटी

मक्खन या तेल: 1 बड़ा चम्मच

जीरा: 1/2 चम्मच

नमक: स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच

पानी: 2 कप

ताजा धनिया: सजाने के लिए

विधि :