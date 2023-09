This is the Right way to Apply Oil to Hair: बालों में इस तरह से लगाएं तेल, होंगे हेल्दी, घने और लंबे

This is the Right way to Apply Oil to Hair: धूप, धूल और मिट्टी की वजह से बाल बेजान है रुखे नजर आने लगते है। इसलिए बालों को अच्छे से साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत जरुरी है। ठीक वैसे ही बालों को धुलने से पहले तेल लगाना भी जरुरी है।बहुत कम ही लोगो को पता होता है कि बालों में तेल लगाने का सही तरीका क्या होता है।

आज हम आपको बालों में तेल कब और कैसे लगाना चाहिए इसका सही तरीका बताने जा रहे है। कई लोग रात में सोने से पहले बालों में तेल लगाते है तो कुछ लोग बाल धुलने से पहले। वहीं कुछ लोग बाल धुलने के बाद सिर को धुलते है। ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि बालों को धुलने के बाद तेल लगाने से बालों में धूल और मिट्टी व गंदगी चिपक सकती है।

ये बालों में तेल लगाने का सही तरीका

बालों में तेल लगाने के लिए सबसे पहले हल्का गर्म तेल का यूज करें।

तेल को गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए रख दे फिर उंगलियों की मदद से बालों में हल्के हाथों से मालिश करें।

बालों को थोड़े थोड़े भागों में बांट कर जड़ों से लेकर सिरे तक लगाएं। 10 से 15 मिनट तक बालो में तेल की अच्छे से मालिश करें।