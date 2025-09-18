तमन्ना भाटिया पर इस जर्नलिस्ट ने किया आपत्तिजनक कमेंट, कहा -भारत की नंबर 1 नाइट गर्ल, भड़के फैंस

मुंबई। तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) बॉलीवुड ही नहीं साउथ की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं। इन्होंने बॉलीवुड में भले ही कोई सुपरहिट फिल्म ना दी हो, लेकिन उनके आइटम सॉग दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। स्त्री 2 में तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) का गाना आज की रात आज भी दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। तो वहीं अब जाकर एक मूवी क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट ने तमन्ना के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की हैं।

#Tammanahbhatia is facing alot of problems in India now a days. She is offering many crores from Top Corrupt Politicians and businessmen in India 🇮🇳 to sleep with them. She is the No.1 Night Girl in India 🇮🇳 today. Even PM Modi is liking her songs. pic.twitter.com/0UnPmWogbq — Umair Sandhu (@UmairSandu) September 17, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनी हुई है। तो वहीं जर्नलिस्ट और क्रिटिक्स उमैर संधू (Umair Sandhu) जोकि अक्सर सेलेब्स को लेकर फेक खबरें फैलाते रहते हैं। उन्होंने इस बार बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) को अपना निशाना बताया है। उन्होंने तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बाते की है। जो शायद हम लिख भी नहीं सकते हैं। आप उनका ये ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) को ही नहीं अपितु भारत के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को भी ट्रोल किया किया है। जैसा कि आप इस पोस्ट में देख सकते हैं।

उमैर संधू (Umair Sandhu) पर तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) के फैंस गुस्सा हो गए। एक यूजर ने लिखा- तू इंसानियत के नाम पर कलंक हो बता दे कि तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) कल आर्यन खान (Aryan Khan) की वेब-सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर में पहुँची थी। इस दौरान उन्होंने स्लिवर कलर की ड्रेस पहनी थी। जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी।