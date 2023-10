Try this method of Cleanup: इस करवाचौथ घर पर ही चाहती हैं पार्लर जैसा निखार, तो आज से ही ट्राई करें क्लीनअप करने का तरीका

Try this method of Cleanup: माता के नवरात्रे शुरु हो चुके इसी के साथ त्यौहारों ने भी दस्तक दे दी है। नौवमी के बाद दशहरा का त्यौहार और फिर धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली त्यौहारों की झड़ी सी लग जाएगी। त्यौहार में सबसे अलग और खूबसूरत दिखने के लिए कई महिलाएं पार्लर के चक्कर काटने लगती है।

पार्लर वाला ग्लो का असर बस चंद दिनों का ही होता है। आज हम आपको घर में क्लीनअप (Cleanup) करने का तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप घर में ही ट्राई करके पार्लर जैसा ग्लो पा सकती है।

चेहरा को साफ करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी लें। पानी हल्का गर्म पानी होना चाहिए। फिर सॉफ्ट टॉवल या नैपकीन को पानी में भिगोएं। फिर टॉवल से चेहरे को पोछ लें। इसके बाद चावल के आटे में दही मिलाएं और फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं। इस पेस्ट से चेहरे की मसाज करें। दोनो हाथों से चेहरे की मसाज करें। जब सूख जाए तो चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें।

चावल के आटे से चेहरे को धोने के बाद स्किन टोनर का चेहरे पर लगाए। आप गुलाब जल का भी यूज कर सकती है। इसके बाद जो फेसपैक आप इस्तेमाल करती हैं वो उसे लगा लें। या फिर मुल्तानी मिट्टी को एक बाउल में लें। अब इसमें गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। अगर स्किन ड्राई है तो नींबू स्किप करें। इस पैक को कम से कम पांच मिनट तक लगा कर रखे। फिर फेस को धो लें।