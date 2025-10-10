  1. हिन्दी समाचार
दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज को डराकर दबाने की यह राजनीति लोकतंत्र के लिए गम्भीर खतरा…मोदी सरकार पर खरगे ने साधा निशाना

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एनसीआरबी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार में दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्ग इसका ख़ामियाज़ा भुगत रहे हैं, और आप इन पर अपनी आंखे बंद कर अपने ही तमाशों में व्यस्त हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी, NCRB रिपोर्ट के अनुसार, 2013 से 2023 के बीच— दलितों के खिलाफ़ अपराधों में 46% की बढ़ोतरी हुई है और आदिवासियों के खिलाफ़ 91% अपराध बढ़ें हैं। हरियाणा में IPS अधिकारी से जातिगत भेदभाव, हरिओम वाल्मीकि की प्रताड़ना, CJI पर हमला और उसको जायज़ ठहराने की भाजपाई सोच और भाजपा शासित राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में दलित बुजुर्ग महिला कमला देवी रैगर पर अत्याचार… ये सभी ताज़ा घटनाएं सिर्फ़ अलग-अलग वारदातें नहीं हैं, बल्कि आरएसएस–भाजपा की सामंतवादी सोच का खतरनाक प्रदर्शन हैं।

उन्होंने आगे लिखा, यह सिलसिला भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज को डराकर दबाने की यह राजनीति लोकतंत्र के लिए गम्भीर खतरा है। भारत संविधान से चलेगा, न कि किसी कट्टर विचारधारा के फरमान से। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्ग इसका ख़ामियाज़ा भुगत रहे हैं, और आप इन पर अपनी आँखे बंद कर अपने ही तमाशों में व्यस्त हैं।

 

