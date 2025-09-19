यह जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का है प्रतिबिंब…दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABVP की जीत पर बोले अमित शाह

  1. हिन्दी समाचार
दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव 2025 के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपना परचम लहराया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की चार में से तीन सीटों पर ABVP ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं, NSUI के खाते में सिर्फ एक पद आया है। अध्यक्ष पद के लिए ABVP के आर्यन मान और उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल झांसला ने जीत हासिल की है।

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव 2025 के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपना परचम लहराया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की चार में से तीन सीटों पर ABVP ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं, NSUI के खाते में सिर्फ एक पद आया है। अध्यक्ष पद के लिए ABVP के आर्यन मान और उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल झांसला ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही, सचिव द पर ABVP के कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा ने जीत हासिल की है।

ABVP की इस बड़ी जीत पर गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। यह जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और अधिक गति मिलेगी।

