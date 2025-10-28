  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Cyclone Montha : चक्रवात मोन्था की आशंका से तीन राज्य बचाव के लिए तैयार , उड़ानें – ट्रेनें रद्द, रेड अलर्ट जारी  

Cyclone Montha : चक्रवात मोन्था की आशंका से तीन राज्य बचाव के लिए तैयार , उड़ानें – ट्रेनें रद्द, रेड अलर्ट जारी  

चक्रवात मोन्था के आंध्र तट की ओर बढ़ने के कारण कई तटीय जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और आपातकालीन निकासी की स्थिति पैदा हो गई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Cyclone Montha :  चक्रवात मोन्था के आंध्र तट की ओर बढ़ने के कारण कई तटीय जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और आपातकालीन निकासी की स्थिति पैदा हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की चेतावनी दी गई है। तूफान से बिजली आपूर्ति बाधित होने, पेड़ उखडने और संचार व्यवस्था ठप होने की आशंका है। इस तूफान के आज शाम या रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगपटनम के बीच तट को पार करने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में पूर्वानुमान है, श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, एलुरु और पश्चिम गोदावरी जैसे जिलों को इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

पढ़ें :- Cyclone Montha : चक्रवात मोन्था के खतरे से आंध्र प्रदेश के तटीय गांवों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी , लोगों का विस्थापन शुरू

दक्षिणी ओडिशा के आठ जिलों में बारिश
प्रशासन ने पहले ही नौ जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 अक्टूबर तक बंद करने की घोषणा कर दी है, जबकि पूर्वी तटीय रेलवे ने वाल्टेयर क्षेत्र और उससे जुड़े मार्गों पर चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द करने, उनके मार्ग बदलने तथा कुछ समय के लिए उन्हें बीच में ही रोकने की घोषणा की है।

तटीय निवासियों को पुनर्वास केंद्रों में किया स्थानांतरित
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को “Zero casualties” सुनिश्चित करने और Minimal damage सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। संवेदनशील तटीय निवासियों को पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहाँ भोजन, पेयजल और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केंद्र के संचालन की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रसव के करीब पहुँच चुकी लगभग 787 गर्भवती महिलाओं को एहतियात के तौर पर पास के अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

तमिलनाडु में भारी बारिश
चेन्नई, तिरुवल्लूर, रानीपेट और कांचीपुरम सहित उत्तरी तमिलनाडु में सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने कहा कि चक्रवात के आंध्र प्रदेश से गुजरने के बाद भी इस क्षेत्र में बारिश जारी रहेगी। तिरुवल्लूर और चेन्नई के जिला कलेक्टरों ने स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं, जबकि उप-मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि राज्य बाढ़ नियंत्रण उपायों और चिकित्सा तैयारियों के साथ “पूरी तरह तैयार” है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kashmir :कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाते रंगे हाथ पकड़े गए पाकिस्‍तानी PM , X ने पकड़ा शहबाज का झूठ

Kashmir :कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाते रंगे हाथ पकड़े गए पाकिस्‍तानी PM ,...

Cyclone Montha : चक्रवात मोन्था की आशंका से तीन राज्य बचाव के लिए तैयार , उड़ानें - ट्रेनें रद्द, रेड अलर्ट जारी  

Cyclone Montha : चक्रवात मोन्था की आशंका से तीन राज्य बचाव के...

Video-जयपुर में हाईटेंशन लाइन से टकराकर आग का गोला बनी बस, दो की मौत और 12 से ज्यादा लोग झुलसे

Video-जयपुर में हाईटेंशन लाइन से टकराकर आग का गोला बनी बस, दो...

Cyclone Montha Updates: मोंथा' से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरा, अलर्ट मोड पर प्रशासन

Cyclone Montha Updates: मोंथा' से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरा, अलर्ट...

Chhath Puja 2025 : गोमती तट पर पहुंचकर सीएम योगी ने संध्याकाल में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर की प्रार्थना

Chhath Puja 2025 : गोमती तट पर पहुंचकर सीएम योगी ने संध्याकाल...

उमर अब्दुल्ला, बोले-जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद होती जा रही है कम

उमर अब्दुल्ला, बोले-जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद होती...