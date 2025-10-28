  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Cyclone Montha LIVE : मोंथा साइक्लोन का देखें ट्रेलर, दहशत में गांव-बस्ती और घर, समंदर से आ रही है तबाही

Cyclone Montha LIVE : मोंथा साइक्लोन का देखें ट्रेलर, दहशत में गांव-बस्ती और घर, समंदर से आ रही है तबाही

Cyclone Montha LIVE: Watch the trailer of Cyclone Montha, villages, settlements and homes in panic, destruction coming from the sea.

By संतोष सिंह 
Updated Date

 

पढ़ें :- वाह रे सिस्टम! …तो बच जाती डॉ. संपदा मुंडे, 23 माह में 21 शिकायतें, सुसाइड नोट में चौंकाने वाले खुलासे

ओडिशा: आंध्र प्रदेश से आए मछली पकड़ने वाले 50 नौका चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण वापस लौट नहीं पा रही हैं। इन्हें गंजम जिले के गोपालपुर बंदरगाह में लंगर डाले रखा गया है। राज्य की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी चक्रवात से बचाने के लिए गोपालपुर के बर्थ पर सुरक्षित रखा गया है, ताकि वे तूफान की तबाही से अछूते रहें। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न उतरने की सख्त हिदायत दी है और राहत कार्यों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ के तट पर पहुंचने के करीब है। इसका असर तटीय इलाकों में दिखने लगा है। हवाओं की रफ्तार बढ़ गई है और भारी बारिश भी होने लगी है। मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश का नजारा। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Cyclone Montha LIVE : मोंथा साइक्लोन का देखें ट्रेलर, दहशत में गांव-बस्ती और घर, समंदर से आ रही है तबाही

Cyclone Montha LIVE : मोंथा साइक्लोन का देखें ट्रेलर, दहशत में गांव-बस्ती...

वाह रे सिस्टम! …तो बच जाती डॉ. संपदा मुंडे, 23 माह में 21 शिकायतें, सुसाइड नोट में चौंकाने वाले खुलासे

वाह रे सिस्टम! …तो बच जाती डॉ. संपदा मुंडे, 23 माह में...

लखनऊ की ऐतिहासिक रेजीडेंसी बनेगी सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र : जयवीर सिंह

लखनऊ की ऐतिहासिक रेजीडेंसी बनेगी सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र : जयवीर...

Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई, तेजस्वी यादव, बोले- ई गजब आदमी है भाई!!! 

Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई,...

राजद ने 31 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, कुशवाहा और वैश्य जातियों को प्राथमिकता

राजद ने 31 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, कुशवाहा और वैश्य जातियों...

BSNL ने दीवाली पर ग्राहकों को दिया ये धमाकेदार तोहफा, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगी सिम

BSNL ने दीवाली पर ग्राहकों को दिया ये धमाकेदार तोहफा, सिर्फ इतने...