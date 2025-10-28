Cyclone Montha LIVE : मोंथा साइक्लोन का देखें ट्रेलर, दहशत में गांव-बस्ती और घर, समंदर से आ रही है तबाही

ओडिशा: आंध्र प्रदेश से आए मछली पकड़ने वाले 50 नौका चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण वापस लौट नहीं पा रही हैं। इन्हें गंजम जिले के गोपालपुर बंदरगाह में लंगर डाले रखा गया है। राज्य की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी चक्रवात से बचाने के लिए गोपालपुर के बर्थ पर सुरक्षित रखा गया है, ताकि वे तूफान की तबाही से अछूते रहें। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न उतरने की सख्त हिदायत दी है और राहत कार्यों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ के तट पर पहुंचने के करीब है। इसका असर तटीय इलाकों में दिखने लगा है। हवाओं की रफ्तार बढ़ गई है और भारी बारिश भी होने लगी है। मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश का नजारा। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया।