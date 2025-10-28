Cyclone Montha : आंध्र प्रदेश में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट, रेस्क्यू टीमें तैनात

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में चक्रवात मोंथा (Cyclone Montha) की आशंका के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। तटीय आंध्र प्रदेश में 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक भारी बारिश की आशंका है। जिला प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

जिला प्रशासन ने अग्रिम उपाय किए हैं, जिनमें जरूरी आपूर्ति और तेल/गैस भंडार का भंडारण सुनिश्चित करना शामिल है। स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ SDRF और NDRF टीमों को भी तैनात किया गया है। कलेक्टर ने जनता से शांत रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।

24×7 कंट्रोल रूम और राहत केंद्र

जिला प्रशासन ने 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं और 74 राहत केंद्र भी तैयार किए गए हैं। संचार को निर्बाध रखने के लिए सेल फोन टावरों पर जनरेटर तैनात करके संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सार्वजनिक हित में कलेक्टर ने जनता को सतर्क रहने और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की सलाह दी है।

इमरजेंसी नंबर जारी

किसी भी आपात स्थिति में सहयोग के लिए जिला प्रशासन ने संपर्क नंबर जारी किए हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है:

कलेक्टर कार्यालय, अनाकापल्ली: 08924222888, 08924226599, 08924225999

राजस्व मंडल अधिकारी कार्यालय, अनाकापल्ली: 08924-223316

राजस्व मंडल अधिकारी कार्यालय, नरसीपट्टनम: 08932-224420