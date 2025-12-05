IND vs SA 3rd ODI: कोहली की सेंचुरी के बाद मिनटों में बिक गए टिकट, पहले बिक्री पड़ी थी ठंडी

India vs South Africa 3rd ODI Tickets: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की फॉर्म एक बार फिर अपने चरम पर है। वह वनडे फॉर्मेट में एक के बाद एक शतक बना रहे हैं। जिसने खेल प्रति फैंस के उत्साह को टॉप पर पहुंचा दिया है। दरअसल, कोहली के रांची में शानदार शतक के बाद विशाखापत्तनम में टिकट मिनटों बिक गए। इससे पहले टिकटों की बिक्री ठंडी चल रही थी, लेकिन एक शतक ने अचानक सब कुछ बदल दिया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विशाखापत्तनम वनडे के लिए शुरुआती टिकट बिक्री ठंडी रही, जिससे आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने काउंटर पर टिकट बेचने का सोचा। लेकिन 30 नवंबर को रांची में कोहली की सेंचुरी के बाद, 1 और 3 दिसंबर को टिकट ऑनलाइन होने के कुछ ही मिनटों में बिक गए। टिकट की कीमत 1,200 रुपये से 18,000 रुपये तक थी, लेकिन सारे टिकट बिक गए।

आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन की मीडिया और ऑपरेशन्स टीम के वाई वेंकटेश ने कहा, “पहले फेज़ के टिकट 28 नवंबर को बिकने शुरू हुए थे। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। लेकिन दूसरे फेज़ के बिकने से एक दिन पहले, कोहली ने रांची में शतक बनाया। इससे सब कुछ बदल गया। हम सब जानते हैं कि उनका यहां शानदार रिकॉर्ड है, इसलिए जब दूसरे और तीसरे फेज़ के टिकट ऑनलाइन आए, तो वे मिनटों में गायब हो गए।”

स्टार्स के बिना, रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम जैसे नॉन-मेट्रो शहरों में कोई भी जोश पैदा करने में मुश्किल होती। पिछले साल, जब स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ था, जिसे कोहली ने निजी कारणों की वजह से छोड़ दिया था, तो उन्हें लोकल लोगों को मैच की याद दिलाने के लिए नेशनल हाईवे 5 पर होर्डिंग्स लगाने पड़े थे।

बता दें कि विशाखापत्तनम में विराट कोहली के आंकड़े बेहद शानदार रहे हैं। कोहली ने 7 पारियों में 97.83 की शानदार औसत से 587 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और दो अर्धशतक भी निकले हैं। यहां कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 157 नाबाद रहा है।