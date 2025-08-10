Chhoriyan Chali Gaon: Tiger Shroff की बहन कृष्णा को हैं स्टेज फ्राइट , Chhoriyan Chali Gaon में किया खुलासा

.जी टीवी का रियलिटी शो छोरियां चली गांव इस वक़्त हर किसी का ध्यान अपनी और खींच रहा है। शो में 11 एक्ट्रेस ने हिस्सा लिया है, जो गांव की छोरियां बनकर वहां के रहन-सहन और तौर-तरीकों में ढलने की कोशिश कर रही हैं। एक्टर टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ भी शो का हिस्सा बनी हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड आया है जिसे पब्लिक खूब पसंद कर रही है।वहीं इस एपिसोड में कृष्णा ने खुलासा किया कि वह स्टेज फ्राइट से जूझ रही हैं। इस वजह से उन्हें स्टेज शो करने में काफी प्रॉबलम होती है। आइए जानते हैं कि क्या है स्टेज फ्राइट?

कृष्णा ने नहीं दी स्टेज परफॉर्मेंस

छोरियां चली गांव में सभी 11 छोरियों ने अपने घर ‘बसेरा’ में गृह प्रवेश के लिए पूजा रखी थी। इस मौके पर उन्हें टास्क दिया गया कि उन्हें गांव वालों को अलग-अलग तरह से एंटरटेन करना होगा। इस दौरान रेहा सुखेजा ने डांस और रैंप वॉक किया। एरिका, अनीता हसनंदानी, अंजुम फकीह और चिंकी-मिंकी ने डांस किया। सुमुखी सुरेश ने गांव वालों को हंसाया। जब कृष्णा श्रॉफ का नंबर आया तो वह काफी नर्वस हो गईं और घर के अंदर चली गईं।

View this post on Instagram A post shared by Zee TV (@zeetv)

रणविजय से किया डर का खुलासा

बीते दिनों आए एपिसोड में कृष्णा श्रॉफ ने होस्ट रणविजय सिंघा से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह स्टेज फ्राइट से पीड़ित हैं। इस वजह से वह परफॉर्म नहीं कर सकीं। कृष्णा ने आगे बताया कि स्कूल टाइम पर भी वह स्टेज फ्राइट की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाती थीं। ये सुनने के बाद रणविजय ने उन्हें अपने डर को नेशनल टीवी पर बताने के लिए धन्यवाद तो दिया लेकिन डेंजर जोन में भी डाला क्योंकि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था।

जानिए क्या है स्टेज फ्राइट?

स्टेज फ्राइट वह सिचुएशन होती है, जिसमें परफॉर्म करने से पहले व्यक्ति को एंग्जायटी होने लग जाती है। अपने सामने बैठी ऑडियंस के सामने डांस करने, बोलने या कुछ भी परफॉर्म करने से पहले कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होने लग जाता है। ये डर फिजिकली और मेंटली दोनों हो सकता है।