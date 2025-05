Javed Habib’s tips to get rid of tanning: टैनिंग की समस्या से छुटकारा पाने के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट जावेद हबीब के बताएं ये असरदार टिप्स

Javed Habib’s tips to get rid of tanning: गर्मियों में धूप की वजह से स्किन में टैनिंग के साथ साथ और भी कई समस्या होने लगती है। स्किन पर टैनिंग की वजह से निखार खो जाता है। चेहरे के साथ साथ हाथ और पैर गर्दन आदि पर भी इसका असर दिखाई देने लगता है। ऐसे में एक्सपर्ट जावेद हबीब ने कुछ असरदार टिप्स के बारे में बताया है जिसे फॉलो करके टैनिंग (tanning) की समस्या से छुटकारा पा सकते है।

एक्सपर्ट जावेद हबीब ने सोशल मीडिया पर टैनिंग (tanning) से छुटकारा पाने के कुछ टिप्स शेयर किये है। अपने वीडियो में जावेद हबीब ने शहद और कॉफी के इस्तेमाल से टैनिंI से छुटकारा पाने का असरार तरीका बताया है।

इसके लिए एक कटोरी में कॉफी पाउडर और उसमें थोड़ा सा शहद लेकर मिक्स कर लें। फिर इसे फेस मास्क की तरह चेहरे पर लगा लें। पंद्रह से बीस मिनट के बाद इसे धो लें। ऐसा करने से टैनिंग धीरे धीरे कम होने लगेगी।

इसके अलावा टैनिंग (tanning) से छुटकारा पाने के लिए आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते है। टमाटर को पीसकर उसका गूदा या फिर सिर्फ टमाटर का रस भी चेहरे पर लगा सकते हैं। टमाटर के एंटी-ऑक्सीडेंट्स त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। आप टमाटर के टुकड़े को भी रोजाना चेहरे पर मल सकते हैं। टैनिंग कम होने लगती है।

दूध और चावल के आटे को मिलाकर टैनिंग (tanning) हटाने वाला फेस पैक बनाया जा सकता है। जरूरत के अनुसार चावल का आटा लें और उसमें पेस्ट बनाने के लिए जितनी आवश्यक्ता हो उतना ही दूध डाल लें। इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट चेहरे पर लगाकर रखें और फिर हल्के हाथों से छुड़ाते हुए इस पैक को धोकर हटा लें।

बेसन और दही भी टैनिंग पर कमाल का असर दिखाते हैं। 2 चम्मच बेसन में एक चम्मच दही डालकर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर 20 मिनट लगाकर रखें और फिर धोकर हटाएं। इस मिश्रण में थोड़ा सा हल्दी भी डाला जा सकता है। इससे स्किन को निखार मिलता है और त्वचा का टेक्सचर बेहतर होने में भी मदद मिलती है।

डेली एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाने से भी टैनिंग कम होने में असर दिख सकता है। एलोवेरा को सादा ही त्वचा पर मल सकते हैं। इससे स्किन पर जमा मैल निकलने लगता है, त्वचा को सूदिंग इफेक्ट्स मिलते हैं और डेड स्किन सेल्स से छुटकारा मिलता है।