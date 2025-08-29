आज हमारी चर्चा productive भी थी और purposeful भी...भारत और जापान के बीच हुए अहम समझौते पर बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। शुक्रवार को टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, निवेश और तकनीकी क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों को विस्तारित करने पर बात हुई। साथ समझौतों का आदान-प्रदान किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, सबसे पहले, मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा productive भी थी और purposeful भी। हम दोनों एकमत हैं कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में, हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, आज हमने अपनी Special Strategic and Global Partnership में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक roadmap बनाया है। हमारे vision के केंद्र में investment, innovation, economic security, environment, technology, health, mobility, people-to-people exchanges and state-prefecture partnership है। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं। हम Economic Security Cooperation Initiative लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक approach के साथ आगे बढ़ा जायेगा।

साथ ही कहा, High Technology क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में Digital Partnership 2.0 और AI cooperation initiative लिया जा रहा है।सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। Japanese technology and Indian talent are a winning combination. जहां हम हाई-स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं Next Generation Mobility Partnership के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिपबिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे।

पीएम मोदी ने कहा, भारत और जापान एक free, open, peaceful, prosperous and rules-based इंडो-पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान हैं। Defence और Maritime सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि defence इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा।