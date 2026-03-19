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Aaj Ka Rashifal 19 March: नवत्ररात्र के पहले दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, बनेंगे बिगड़े हुए काम

आज का राशिफल 19 मार्च 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 19 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों की आज करियर में नई दिशा मिल सकती है।

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मेष – आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। काम में सफलता मिलेगी लेकिन जल्दबाजी से बचें। धन के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – आज सामाजिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन रहेगा। नए संपर्क बनेंगे। खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाकर चलें।

मिथुन – आज करियर में नई दिशा मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें।

कर्क – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

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सिंह – आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य और खर्च दोनों पर ध्यान दें। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।

कन्या – आज साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। मन में सकारात्मकता रहेगी।

तुला – आज काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक – आज प्रेम और संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

धनु – आज घर-परिवार में सुख मिलेगा। आज प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े काम बन सकते हैं।

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मकर – आज छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। संचार और नेटवर्किंग से फायदा होगा। खर्च नियंत्रित रखें।

कुंभ – आज धन लाभ के योग हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना विवाद हो सकता है।

मीन – आज आपका दिन सबसे खास रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।

आज का उपाय
मां दुर्गा की पूजा करें और दीपक जलाएं
गरीबों को अन्न या वस्त्र दान करें
“ॐ दुं दुर्गाय नमः” मंत्र का जाप करें

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