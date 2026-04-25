Aaj Ka Rashifal 25 April: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी, नए अवसर मिल सकते हैं...जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

Aaj Ka Rashifal 25 April: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों को नई योजनाएं और अवसर मिलेंगे।

मेष – आज थोड़ा तनाव और व्यस्तता रह सकती है। काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें। प्रेम संबंधों में हल्की नोकझोंक संभव।

वृषभ – आज दिन शुभ रहेगा। आज धन लाभ और करियर में प्रगति के योग हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

मिथुन – नई योजनाएं और अवसर मिलेंगे। संचार और नेटवर्किंग से फायदा होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क – आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर खर्च करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

सिंह – आज सम्मान और सफलता का दिन। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। नए अवसर मिल सकते हैं।

कन्या – आज काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी।

तुला – आज संतुलन और सहयोग का दिन। कार्यक्षेत्र में टीम का साथ मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

वृश्चिक – आज धैर्य से काम लें। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तनाव से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। करियर और शिक्षा में सफलता के योग हैं। नई योजनाएं सफल होंगी।

मकर – आज मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलेगी। आज निवेश सोच-समझकर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई संभावनाएं और अवसर मिलेंगे। आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मन शांत रहेगा।

मीन – आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। धीरे-धीरे प्रगति होगी। योग-ध्यान से लाभ मिलेगा।