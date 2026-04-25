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Aaj Ka Rashifal 25 April: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी, नए अवसर मिल सकते हैं…जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 25 अप्रैल 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 25 April: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों को नई योजनाएं और अवसर मिलेंगे।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 24 April: यात्रा और नए अनुभव का है दिन, करियर में प्रगति और धन लाभ के हैं योग

मेष – आज थोड़ा तनाव और व्यस्तता रह सकती है। काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें। प्रेम संबंधों में हल्की नोकझोंक संभव।

वृषभ – आज दिन शुभ रहेगा। आज धन लाभ और करियर में प्रगति के योग हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

मिथुन – नई योजनाएं और अवसर मिलेंगे। संचार और नेटवर्किंग से फायदा होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क – आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर खर्च करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 22 April: इन राशियों के रूके हुए काम होंगे पूरे, नए काम की भी कर सकते हैं शुरूआत

सिंह – आज सम्मान और सफलता का दिन। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। नए अवसर मिल सकते हैं।

कन्या – आज काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी।

तुला – आज संतुलन और सहयोग का दिन। कार्यक्षेत्र में टीम का साथ मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

वृश्चिक – आज धैर्य से काम लें। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तनाव से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। करियर और शिक्षा में सफलता के योग हैं। नई योजनाएं सफल होंगी।

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मकर – आज मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलेगी। आज निवेश सोच-समझकर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई संभावनाएं और अवसर मिलेंगे। आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मन शांत रहेगा।

मीन – आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। धीरे-धीरे प्रगति होगी। योग-ध्यान से लाभ मिलेगा।

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