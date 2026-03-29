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Aaj Ka Rashifal 29 March: आज करियर में सफलता के हैं संकेत, कार्य में फोकस बनाए रखें…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 29 मार्च 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 29 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…वृषभ राशि के लोगों का आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है।

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मेष – आज धन और करियर में वृद्धि के योग हैं। काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश के लिए दिन अच्छा है। जल्दबाजी में निर्णय न लें।

वृषभ – आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज आपके लिए नेटवर्किंग और संपर्क बढ़ाने का दिन है। नई जानकारी से लाभ होगा। आज दूसरों की बात ध्यान से सुनें।

कर्क – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार और घर के कामों में सफलता मिलेगी। आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

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सिंह – आज थोड़ा तनाव और थकान महसूस हो सकती है। आराम और ध्यान जरूरी है। आज स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

कन्या – आज दोस्तों और सामाजिक जीवन से लाभ मिलेगा। कोई नई योजना शुरू हो सकती है। आज ओवरथिंकिंग से बचें।

तुला – आज करियर में सफलता के संकेत हैं। बॉस या वरिष्ठ से प्रशंसा मिल सकती है। आज कार्य में फोकस बनाए रखें।

वृश्चिक – आज भाग्य आपका साथ देगा। आज यात्रा या नई योजना लाभकारी हो सकती है।आज जल्दबाजी से बचें।

धनु – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। कोई पुराना मामला सामने आ सकता है। आज जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

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मकर – आज पार्टनरशिप और रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यापार में लाभ के योग हैं।आज अहंकार से बचें।

कुंभ – आज कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। आज दिनचर्या व्यवस्थित रखें।

मीन – आज रचनात्मकता और प्रेम जीवन में अच्छा समय रहेगा। नई खुशखबरी मिल सकती है।

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