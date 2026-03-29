Aaj Ka Rashifal 29 March: आज करियर में सफलता के हैं संकेत, कार्य में फोकस बनाए रखें...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

Aaj Ka Rashifal 29 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…वृषभ राशि के लोगों का आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है।

मेष – आज धन और करियर में वृद्धि के योग हैं। काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश के लिए दिन अच्छा है। जल्दबाजी में निर्णय न लें।

वृषभ – आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज आपके लिए नेटवर्किंग और संपर्क बढ़ाने का दिन है। नई जानकारी से लाभ होगा। आज दूसरों की बात ध्यान से सुनें।

कर्क – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार और घर के कामों में सफलता मिलेगी। आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

सिंह – आज थोड़ा तनाव और थकान महसूस हो सकती है। आराम और ध्यान जरूरी है। आज स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

कन्या – आज दोस्तों और सामाजिक जीवन से लाभ मिलेगा। कोई नई योजना शुरू हो सकती है। आज ओवरथिंकिंग से बचें।

तुला – आज करियर में सफलता के संकेत हैं। बॉस या वरिष्ठ से प्रशंसा मिल सकती है। आज कार्य में फोकस बनाए रखें।

वृश्चिक – आज भाग्य आपका साथ देगा। आज यात्रा या नई योजना लाभकारी हो सकती है।आज जल्दबाजी से बचें।

धनु – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। कोई पुराना मामला सामने आ सकता है। आज जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

मकर – आज पार्टनरशिप और रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यापार में लाभ के योग हैं।आज अहंकार से बचें।

कुंभ – आज कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। आज दिनचर्या व्यवस्थित रखें।

मीन – आज रचनात्मकता और प्रेम जीवन में अच्छा समय रहेगा। नई खुशखबरी मिल सकती है।