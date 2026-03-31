Aaj Ka Rashifal 31 March: आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, ऑफिस में पहचान मिलेगी...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

Aaj Ka Rashifal 31 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों का आज करियर में सम्मान बढ़ेगा।

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नया काम शुरू करने का अच्छा समय हैं। आज धन लाभ के योग हैं। जल्दबाजी से बचें।

वृषभ – आज परिवार और धन पर फोकस रहेगा। आज कोई नया समझौता लाभ देगा। आज निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज दिमाग तेज रहेगा। नए आइडिया आएंगे,लेकिन मन थोड़ा अशांत रह सकता है। निर्णय में जल्दबाजी न करें।

कर्क – आज करियर में सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के साथ समय दें।

सिंह – आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आज ऑफिस में पहचान मिलेगी। आर्थिक लाभ का योग है। अहंकार से बचें।

कन्या – आज करियर में बड़ा बदलाव संभव हैं। आज मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें

तुला – आज नए लोगों से संपर्क बनेगा। आज पार्टनरशिप में फायदा रिश्तों में संतुलन बनाये रखें।

वृश्चिक – आज करियर में उन्नति के संकेत हैं। अचानक लाभ हो सकता है। आज गुस्से पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। आज पढ़ाई और ज्ञान में वृद्धि कानूनी मामलों में सफलता के योग बनेंगे।

मकर – आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी खर्च बढ़ सकता है। आज प्लानिंग से काम करें।

कुंभ – आज तकनीकी और डिजिटल कार्य में लाभ होने की संभवना हैं। नए अवसर मिल सकते हैं। आज विवाद से दूर रहें

मीन – आज मन शांत रहेगा। आज आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। आज भावनाओं में बहने से बचें।

आज का उपाय:-

सुबह सूर्य को जल दें,

“ॐ सूर्याय नमः” 11 बार जप करें

गरीब को कुछ दान करें…।