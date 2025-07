Top Supplier Of Smartphones : चीन को पछाड़ भारत बना अमेरिका का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक, तेजी से बदलती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला

Top Supplier Of Smartphones : भारत स्मार्टफोन निर्यात में चीन को पछाड़ दिया है। चीन को पीछे धकेलते हुए भारत तेजी से बदलती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत खिलाड़ी बनता जा रहा है। खबरों के अनुसार, चीन में असेंबल किए गए अमेरिकी स्मार्टफोन शिपमेंट (US smartphone shipments) का हिस्सा 2024 की दूसरी तिमाही के 61 प्रतिशत से घटकर 2025 की दूसरी तिमाही में 25 प्रतिशत रह गया है और इस गिरावट का अधिकांश हिस्सा भारत ने हासिल किया। कैनालिस के नए आंकड़ों के अनुसार, भारत पहली बार चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका में बिकने वाले स्मार्टफोन का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। 2025 की दूसरी तिमाही में, भारत में असेंबल किए गए स्मार्टफोन (Smartphones Assembled in India) का अमेरिकी आयात में 44 प्रतिशत हिस्सा होगा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के केवल 13 प्रतिशत से एक नाटकीय वृद्धि है। यह उपलब्धि वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं (global manufacturing supply chains) में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जो मुख्य रूप से भारत में एप्पल के उत्पादन में तेजी से वृद्धि (Apple’s production increased rapidly) से प्रेरित है, क्योंकि कंपनी अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव (trade tensions) और शुल्कों के जोखिमों को कम करना चाहती है।

iPhone उत्पादन के लिए भारत पर बढ़ती निर्भरता के इस बदलाव में Apple ने अहम भूमिका निभाई है। भारत में विनिर्माण (Manufacturing) बढ़ाने का कंपनी का कदम उसकी व्यापक “चाइना प्लस वन” (“China Plus One”) रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बढ़ते टैरिफ और भू-राजनीतिक तनावों (geopolitical tensions) के बीच चीन पर निर्भरता कम करना है। Canalys के अनुसार, Apple अपने iPhones का एक बड़ा हिस्सा भारत में, खासकर अमेरिकी बाज़ार के लिए, बनाने की अपनी योजनाओं में तेज़ी ला रहा है। 2025 की दूसरी तिमाही में, भारत से Apple के बढ़े हुए उत्पादन में बेस iPhone मॉडल शामिल थे, जो अब अमेरिकी शिपमेंट (US shipment) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

जहाँ एक ओर Apple ने अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित करने का बीड़ा उठाया है, वहीं दूसरी ओर Samsung और Motorola सहित अन्य वैश्विक स्मार्टफोन विक्रेता भी अमेरिका में अपने कुछ उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने लगे हैं।