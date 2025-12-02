Tourism in winter : दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता है गुलमर्ग, पर्यटकों के लिए स्वर्ग है

धरती पर स्वर्ग देखने की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए गुलमर्ग किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां आकर प्रकृति की खूबसूरती निहारना पर्यटकों को किसी स्वर्ग से कम अनुभव नहीं होता है। ठंड़ के सीजन में कश्मीर की ये घाटी लाखों पर्यटकों को अपनी ओर अनायास आकर्षित है। हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए सैलानी यहां अनायास चले आते है। गुलमर्ग के मुख्य आकर्षणों में से एक गुलमर्ग गोंडोला है, जो दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार है। गुलमर्ग के फूलों का मैदान सर्दियों में देखने लायक होता है। हिमालय के लुभावने दृश्यों के साथ एक बर्फीला दृश्य।

पश्चिमी हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में गुलमर्ग की नर्म कोमल घास के मैदानों और ढलानों पर स्कीइंग करने का रोमांच कभी न भूलने वाला है। गुलमर्ग में सरकारी या निजी स्की दुकानों से किराए पर ले सकते हैं।

गुलमर्ग के आनंद में हेली-स्कीइंग, आइस-स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो-शूइंग, स्लेजिंग और बहुत कुछ शामिल हैं। आप ट्रैकिंग पर भी जा सकते हैं।

गुलमर्ग में दुनिया का सबसे ऊंचा हरा गोल्फ कोर्स भी है। अफ़रवाट हिल्स की ढलानें सबसे लंबी और ऊंची स्की ढलानों में से एक हैं। स्की लिफ्टें पांच किमी की दूरी तय करती हैं। सर्दियों में मूसलाधार बर्फबारी गुलमर्ग को ऐसा बर्फ गंतव्य बनाती है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।