  3. Tourism in winter : दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता है गुलमर्ग, पर्यटकों के लिए स्वर्ग है

धरती पर स्वर्ग देखने की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए गुलमर्ग किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां आकर प्रकृति की खूबसूरती निहारना पर्यटकों को किसी स्वर्ग से कम अनुभव नहीं होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Low cost best destination : भारतीय ट्रैवलर्स के लिए कम खर्च में ये हैं बेस्ट डेस्टिनेशन , इन जगहों की खूबसूरती का उठायें आनंद
