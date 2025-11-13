Tourist Destination : गुलाबा और चैल में टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ पूरा उठाते हैं , पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है

Tourist Destination : सर्दियों के मौसम में कुदरत की कारीगरी देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के गुलाबा और चैल हिल स्टेशन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पूरी दुनिया से सैलानी यहां आते हैं। ये दोनों ही हिल स्टेशन बेहद सुंदर हैं और टूरिस्टों के बीच पॉपुलर हैं। ठंड़ के मौसम में टूरिस्ट इन Hill Station पर snowfall का लुत्फ उठाते हैं।

चैल

चैल हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध स्थान है। चैल पैलेस अपनी architecture के लिए प्रसिद्ध है, इस महल का निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान पटियाला के महाराजा द्वारा ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में किया गया था। चैल सोलन के साथ-साथ शिमला जिला मुख्यालय से भी जुड़ा हुआ है। चैल में एक साधुपुल भी है। वैसे ही साधुपुल पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। चैल Chail Offbeat Hill Station है।

गुलाबा

गुलाबा हिल स्टेशन बेहद सुंदर है। यह हिल स्टेशन समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। Gulaba Hill Station Skiing और अन्य साहसिक खेलों के लिए फेमस है। इस जगह का नाम कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा गया है। दुनियाभर से tourist इस हिल स्टेशन में बर्फ से जुड़ी गतिविधियों के लिए आते हैं। टूरिस्ट यहां skiing करते हैं और बर्फ के खेलों का आनंद लेते हैं। इस हिल स्टेशन में जमकर snowfall होती है। गुलाबा से निकटतम रेलवे स्टेशन करीब 190 किलोमीटर दूर जोगिंदर नगर में स्थित है।