  1. हिन्दी समाचार
  2. यात्रा
  3. Tourist Destination : गुलाबा और चैल में टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ पूरा उठाते हैं , पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है

Tourist Destination : गुलाबा और चैल में टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ पूरा उठाते हैं , पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है

सर्दियों के मौसम में कुदरत की कारीगरी देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के गुलाबा और चैल हिल स्टेशन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Tourist Destination : गुलाबा और चैल में टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ पूरा उठाते हैं , पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है

Tourist Destination : गुलाबा और चैल में टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ पूरा...

Lakes change their color : ये झीलें मौसम के साथ बदलती हैं अपना कलर ,  जरुर बनाएं घूमने का प्लान

Lakes change their color : ये झीलें मौसम के साथ बदलती हैं...

ईरानी बहू ने सास और सास ने बहू पर लगाये गंभीर आरोप, ईरानी बहू ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, पुलिस ने दिया आश्वासन

ईरानी बहू ने सास और सास ने बहू पर लगाये गंभीर आरोप,...

कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगलराज हैं, जंगल राज में जान का खतरा हैं मेरे पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं हैं:- पूर्व सपा कैबिनेट मंत्री आजम खान

कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगलराज हैं, जंगल राज...

Kaziranga National Park : काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हाथी सफारी खुली , संशोधित दरें लागू

Kaziranga National Park : काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हाथी...

कल से खुलेगा विश्व विख्यात दुधवा नेशनल पार्क, पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयारियां पूरी

कल से खुलेगा विश्व विख्यात दुधवा नेशनल पार्क, पर्यटकों को बेहतर अनुभव...