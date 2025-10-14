राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा: चलती बस में लगी आग, कई यात्री आग में झुलसे, स्थिति गंभीर

  1. हिन्दी समाचार
राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में भीषण आग लग गई। बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गयी। इस अग्निकांड में एक दर्जन से ज्यादा लोगा चपेट में आए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि, इस घटना में कई लोगों की जान भी चली गयी है। वहीं, इस घटना का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

बताया जा रहा है कि, ये घटना आज दोपहर करीब 3:30 बजे जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर थईयात गांव के पास हुई। घटना के दौरान बस में 57 यात्री सवार थे। बस दोपहर तीन बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा। इससे पहले कि चालक या यात्री कुछ समझ पाते, आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया।

आग की चपेट में बस आते ही वहां पर चीख पुकार मच गयी। इसके बाद यात्री खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदने लगे। इस दौरान कई यात्री खिड़की तोड़क बाहर निकल पाए लेकिन कई आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। दमकल विभाग और पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया।

वहीं, इस घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। उन्होंने आगे कहा, जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

