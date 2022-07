दुखद: दिग्गज एक्टर पॉल सोरवीनो ने 83 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Paul Sorvino death: हॉलीवुड (Hollywood) के लोकप्रिय अभिनेता (Actor) पॉल सोरवीनो (Paul Sorvino) का निधन हो गया है। वह 83 वर्ष के थे। पॉल को गैंगस्टर के जीवन पर आधारित, निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेस की फिल्म ‘गुडफेलस’ में उनके यादगार किरदार के लिए जाना जाता है।

उनकी बेटी मीरा सोरवीनो भी एक बेहतरीन अदाकारा हैं जिन्हें प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पॉल सोरवीनो ने सोमवार को अंतिम सांस ली। वह वृद्धावस्था के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से पीड़ित थे।

पॉल सोरवीनो की पत्नी डी डी ने कहा, ‘हमारा दिल टूट गया है, कोई दूसरा पॉल सोरवीनो कभी नहीं होगा। वह मेरे जीवन का प्यार थे और स्क्रीन तथा मंच पर अब तक के सबसे महान कलाकारों में से एक थे।’

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.

