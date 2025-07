Train Engine Fire Broke out: राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Train Engine Fire Broke out: राजस्थान के ब्यावर जिले के सेंदड़ा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस (12216) के इंजन में अचानक आग लग गई। हादसा शनिवार सुबह 3 बजे सेंदड़ा (ब्यावर) रेलवे स्टेशन से गुजरने के दौरान हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, लोको पायलट की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया।

अधिकारियों का अनुमान है कि प्रभावित रूट पर यातायात पूरी तरह से बहाल होने में कुछ घंटे लग सकते हैं क्योंकि किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए आस-पास की सभी ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर रोक दिया गया था। इंजन से धुआं उठते देख यात्रियों ने लोको पायलट को सूचित किया, जिसने तुरंत ट्रेन रोक दी। उसकी त्वरित प्रतिक्रिया से यह सुनिश्चित हुआ कि घटना में कोई हताहत न हो। अधिकारियों ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर रेलवे प्रशासन ने आगे की घटनाओं को रोकने के लिए आस-पास की ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया।

VIDEO | Ajmer: Fire broke out in engine of Garib Rath Express at Sendra station. The blaze was later doused by fire brigade. All passengers safe.

