Train Travel Blanket Cover : अब ट्रेन यात्रा में कंबल के साथ मिलेगा कवर , शुरू हुआ जयपुर से पायलट प्रॉजेक्ट

ट्रेन यात्रा को यादगार बनाने और सफर में Comfort का ख्याल रखने के लिए अब ट्रेन यात्रा में कंबल के साथ कवर भी मिलेगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Train Travel Blanket Cover : ट्रेन यात्रा को यादगार बनाने और सफर में Comfort का ख्याल रखने के लिए अब ट्रेन यात्रा में कंबल के साथ कवर भी मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर-अहमदाबाद ट्रेन में यात्रियों को प्रिंटेड लिनेन कंबल कवर देने की सुविधा की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का आयोजन खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर किया गया।  यह कदम रेलवे के यात्री सेवा सुधार के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। रेलयात्री लंबे समय से कंबल और उसकी सफाई को लेकर लगातार शिकायतें करते रहे हैं। रेलवे ने अब इसका संज्ञान लेते हुए यह पहल की है।

मीडिया से बातचीत करते हुए रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि आज रेलवे में एक नई शुरुआत की गई है जो यात्रियों की जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास है। रेल मंत्री अश्विनी  ने कहा, “रेलवे के सिस्टम में कंबल का व्यवहार हमेशा से रहा है लेकिन कंबल को लेकर एक संशय रहता था जिसे खत्म करने के लिए कंबल के कवर की व्यवस्था शुरू की गई है।”
उन्होंने आगे कहा, “अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल रहता है तो इसे देश भर में फैलाया जाएगा।

