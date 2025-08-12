क्रिकेटर आकाश दीप को परिवहन विभाग ने दी चेतवानी, नहीं चला सकेंगे अपनी नई कार

लखनऊ। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज तर्रार गेंदबाज आकाश दीप को परिवहन विभाग ने चेतवानी दी हैं। परिवहन विभाग ने गेंदबाज को कार न चलाने की चेतवानी दी है। सात अगस्त को आकाश दीप ने काले रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार खरीदी है, लेकिन वह अपनी नई कार को नहीं चला पाएंगे। परिवहन निगम ने आकाश दीप को नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लग्जरी गाड़ी खरीद है। रजिस्ट्रेशन ना होने तक कार को सड़क पर नहीं चलाने की हिदायत दी गई है और चेतावनी दी गई है कि अगर गाड़ी सड़क पर चलती मिली तो सीज कर दी जाएगी। परिवहन विभाग ने कार बेचने वाले शोरूम पर जुर्माना लगाया है। साथ ही एक महीने के लिए डीलरशिप को भी निलंबित कर दिया है।

आकाशदीप ने टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी (चेसिस संख्या-MBJAA3GS000642625, इंजन संख्या- 1GDA896852) लखनऊ में खरीदी है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ था और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं मिली थी। मोटर वेहिकल एक्ट के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोई भी गाड़ी नही चलाई जा सकती। परिवहन विभाग ने गाड़ी बेचने वाले शोरूम पर भी जुर्माना लगाया है और एक महीने तक डीलरशिप निलंबित कर दी गई है क्योंकि कानून के मुताबिक शोरूम बिना रजिट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी कस्टमर को नहीं दे सकता है।

2024 में अंतराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में आकाश ने किया था डेब्यू

आकाश दीप ने भारतीय टीम के लिए साल 2024 में टेस्ट में डेब्यू किया था और इसके बाद से ही टीम के लिए दमदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक 10 टेस्ट मैचों में कुल 28 विकेट अपने नाम किए हैं। वह इंग्लैंड दौरे पर भी खेलते हुए नजर आए थे और अच्छा प्रदर्शन किया था और 13 विकेट हासिल किए थे। इस साथ ही आकाश दीप ने घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड भी बेहतरीन रहा है। उन्होंने 41 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 141 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 28 लिस्ट-ए मैचों में 42 विकेट चटकाए हैं। आईपीएल में वह आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेल चुके हैं।