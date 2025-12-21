  1. हिन्दी समाचार
  3. Travel to Rann of Kutch : क्रिसमस और न्यू ईयर पर करें स्पेशल रण ऑफ कच्छ और भुज की मनोरम यात्रा , प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है

परिवार के साथ सर्दियों में अगर आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो  रण उत्सव गुजरात सांस्कृतिक महोत्सव  आपके लिए खास होने वाला है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Travel to Rann of Kutch :  परिवार के साथ सर्दियों में अगर आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो  रण उत्सव गुजरात सांस्कृतिक महोत्सव  आपके लिए खास होने वाला है। गुजरात सरकार द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। यह उत्सव जो कच्छ की अनोखी विरासत, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने के लिए होता है।

पढ़ें :-

सांस्कृतिक महोत्सव
भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने क्रिसमस और नए साल के लिए विशेष रण ऑफ कच्छ और भुज हवाई यात्रा पैकेज लॉन्च कर दिया है। यह उत्सव ग्रेट रण ऑफ कच्छ के सफेद नमक के रेगिस्तान में होता है, जहां करीब चार महीनों तक यह सूना इलाका रंग, रोशनी और संस्कृति से भर जाता है और एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र में बदल जाता है।

शानदार नजारा
शांत हमीसर झील के पास स्थित आइना महल, इसके पास ही प्रग महल, ऊंचा घंटाघर शहर का शानदार नजारा आप देख सकेंगे। 4 दिन और 3 रात का ये टूर पैकेज रहने वाला है।

पैकेज
मुंबई से आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। 25 दिसंबर 2025 को भुज हवाई अड्डे पर सुबह 8:05 बजे पहुंचें। इसके बाद व्हाइट रण रिजॉर्ट के लिए प्रस्थान करना है। एक शानदार गाला डिनर के साथ ही ब्रेकफास्ट और डिनर का खर्चा इस पैकेज में शामिल है। शानदार होटल में आपके रुकने की व्यवस्था की गई है।

बजट
खर्चे की बात करें तो अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस पैकेज के लिए आपको 53700 रुपए खर्च करने होंगे। डबल शेयरिंग में प्रति व्यक्ति किराया 41500 वहीं ट्रिपल शेयरिंग में 40700 रुपए तय किया गया है। 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए किराया 36300 रुपए तय किया गया है।

पढ़ें :-

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
