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राहुल गांधी से मिला अंडमान का आदिवासी प्रतिनिधिमंडल, ग्रेट निकोबार परियोजना पर जताई चिंता

A&N Delegation Meets Rahul Gandh : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाक़ात की। इस दौरान आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित 'ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट' को लेकर चिंता जताई। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकास ज़रूरी तो है, लेकिन यह पर्यावरण के विनाश या आदिवासी आबादी के विस्थापन और हाशिए पर धकेले जाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

By Abhimanyu 
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A&N Delegation Meets Rahul Gandh : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाक़ात की। इस दौरान आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित ‘ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट’ को लेकर चिंता जताई। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकास ज़रूरी तो है, लेकिन यह पर्यावरण के विनाश या आदिवासी आबादी के विस्थापन और हाशिए पर धकेले जाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

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कांग्रेस के एक बयान के अनुसार, गुरुवार (20 मार्च, 2026) को हुई बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island) के नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र और वहाँ के मूल आदिवासी समुदायों पर इस परियोजना के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं। सदस्यों ने एक संतुलित और टिकाऊ दृष्टिकोण की मांग की, जो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों और आजीविका की रक्षा करे। इस प्रतिनिधिमंडल में निकोबार ज़िले की जनजातीय परिषद के सदस्य शामिल हैं। साथ ही, अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया भी श्री गांधी के साथ इस बैठक में उपस्थित थे।

ग्रेट निकोबार के एक आदिवासी नेता ने कहा, “लोकसभा में विपक्ष के नेता ने प्रतिनिधिमंडल की बात धैर्यपूर्वक सुनी और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को उचित मंचों पर उठाया जाएगा।” उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा करने की अपनी इच्छा भी ज़ाहिर की, ताकि वे लोगों से सीधे जुड़ सकें और ज़मीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझ सकें।

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