  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ट्रंप ने भारत समेत कई देशों की बढ़ाई मुश्किलें! US राष्ट्रपति बोले- ईरान के साथ व्यापार किया तो लगेगा 25 प्रतिशत टैरिफ

ट्रंप ने भारत समेत कई देशों की बढ़ाई मुश्किलें! US राष्ट्रपति बोले- ईरान के साथ व्यापार किया तो लगेगा 25 प्रतिशत टैरिफ

US President's New Tariffs: ईरान में खामेनेई प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आदेश भारत, चीन समेत कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये ईरान के प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

US President’s New Tariffs: ईरान में खामेनेई प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आदेश भारत, चीन समेत कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये ईरान के प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं।

पढ़ें :- क्या अब ग्रीनलैंड और ईरान पर कब्जा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी सेना कर रही है तैयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ “बिज़नेस” करने वाले किसी भी देश को वॉशिंगटन के साथ अपने ट्रेड पर 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। इस कदम से ईरान के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर जैसे भारत, चीन और UAE पर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, “यह तुरंत लागू होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिज़नेस करने वाले किसी भी देश को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जा रहे सभी बिज़नेस पर 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है।”

Image

ईरान के प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स में चीन, तुर्की, भारत, UAE, पाकिस्तान और आर्मेनिया शामिल हैं। यह पहला मौका नहीं जब ट्रंप ने किसी देश के साथ व्यापार रोकने के लिए टैरिफ की घोषणा की है। इससे पहले रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाया था। जिनमें भारत भी शामिल रहा।

पढ़ें :- ट्रंप का बड़ा फैसला: अमेरिका ने भारत की अगुवाई वाले सोलर अलायंस समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से तोड़ा नाता
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

साल 2025 में एक लाख से ज़्यादा लोगों का अमेरिका जाने का सपना टूटा, 8000 स्टूडेंट रहे शामिल

साल 2025 में एक लाख से ज़्यादा लोगों का अमेरिका जाने का...

ट्रंप ने भारत समेत कई देशों की बढ़ाई मुश्किलें! US राष्ट्रपति बोले- ईरान के साथ व्यापार किया तो लगेगा 25 प्रतिशत टैरिफ

ट्रंप ने भारत समेत कई देशों की बढ़ाई मुश्किलें! US राष्ट्रपति बोले-...

Video Viral : न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में महिला को दिखी पालिका बाजार-चांदनी चौक की झलक

Video Viral : न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में महिला को दिखी...

VIDEO : अमेरिका में खामेनेई के खिलाफ चल रहा था विरोध प्रदर्शन, तभी भीड़ में घुसा ट्रक, कई लोगों को रौंदा

VIDEO : अमेरिका में खामेनेई के खिलाफ चल रहा था विरोध प्रदर्शन,...

VIDEO-पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- अगर अमेरिका को सच में है इंसानियत में विश्वास तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी करे 'किडनैप'

VIDEO-पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- अगर अमेरिका को सच में है...

क्या अब ग्रीनलैंड और ईरान पर कब्जा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी सेना कर रही है तैयारी

क्या अब ग्रीनलैंड और ईरान पर कब्जा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी सेना...