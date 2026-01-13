ट्रंप ने भारत समेत कई देशों की बढ़ाई मुश्किलें! US राष्ट्रपति बोले- ईरान के साथ व्यापार किया तो लगेगा 25 प्रतिशत टैरिफ

US President’s New Tariffs: ईरान में खामेनेई प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आदेश भारत, चीन समेत कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये ईरान के प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ “बिज़नेस” करने वाले किसी भी देश को वॉशिंगटन के साथ अपने ट्रेड पर 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। इस कदम से ईरान के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर जैसे भारत, चीन और UAE पर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, “यह तुरंत लागू होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिज़नेस करने वाले किसी भी देश को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जा रहे सभी बिज़नेस पर 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है।”

ईरान के प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स में चीन, तुर्की, भारत, UAE, पाकिस्तान और आर्मेनिया शामिल हैं। यह पहला मौका नहीं जब ट्रंप ने किसी देश के साथ व्यापार रोकने के लिए टैरिफ की घोषणा की है। इससे पहले रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाया था। जिनमें भारत भी शामिल रहा।