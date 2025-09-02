ट्रंप दवाओं पर 200 प्रतिशत से अधिक का टैरिफ लगाने की तैयारी में, भारत और चीन पर पड़ेगा असर

Trump plans 200% tariff on imported drugs: भारत, चीन और रूस की दोस्ती से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब आयातित दवाओं पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि ट्रंप ने आयातित दवाओं पर 200% या उससे ज्यादा का टैरिफ लगाने की प्लानिंग की है। जिसका असर भारत और चीन जैसे देशों पर ज्यादा पड़ सकता है।

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने आयातित दवाओं पर भारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है, और अधिकारियों ने कुछ दवाओं पर 200 प्रतिशत तक के शुल्क सार्वजनिक रूप से लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का लक्ष्य ऑटोमोबाइल और स्टील जैसी वस्तुओं पर पहले से लागू शुल्कों को दवा क्षेत्र तक बढ़ाना है। यह दशकों से चली आ रही उस परंपरा में एक बड़ा बदलाव होगा जिसमें कई दवाइयां अमेरिका में शुल्क मुक्त आती थीं।

अधिकारियों ने इस कदम को सही ठहराने के लिए 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। तर्क यह है कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई कमी और भंडारण के बाद घरेलू उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। व्हाइट हाउस ने कंपनियों को समायोजित होने का समय देने के लिए एक से डेढ़ साल की देरी का सुझाव दिया है। कई कंपनियों ने पहले ही आयात बढ़ा दिया है और स्टॉक जमा कर लिया है।

द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार, विशेषज्ञों का कहना है कि इस नीति से कीमतें बढ़ सकती हैं और आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधित हो सकती हैं। कमी एक वास्तविक जोखिम है। दुनिया में जेनेरिक दवाओं का एक प्रमुख निर्यातक भारत इस फैसले से विशेष रूप से असुरक्षित है। अगर अमेरिका में टैरिफ लगता है, तो भारतीय दवा निर्माताओं को नुकसान हो सकता है और उनके निर्यात पर असर पड़ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप सरकार चीन से आयातित दवाओं और उनके कच्चे माल (APIs) पर बहुत फोकस कर रहा है।

अमेरिकी दवा वितरण में जेनेरिक दवाओं का बोलबाला है। खुदरा और डाक द्वारा भेजे जाने वाले फ़ार्मेसी नुस्खों में लगभग 92 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं का ही योगदान है। ये निर्माता कम मार्जिन पर काम करते हैं और शायद बड़े टैरिफ़ को झेल नहीं पाएँगे। विश्लेषकों का कहना है कि कुछ कंपनियां भुगतान करने के बजाय अमेरिकी बाज़ार छोड़ सकती हैं।