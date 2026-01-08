ट्रंप का बड़ा फैसला: अमेरिका ने भारत की अगुवाई वाले सोलर अलायंस समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से तोड़ा नाता

US has Exit from 66 international organizations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर कर 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग होने का फैसला किया है। ट्रंप ने इन इंटरनेशनल संगठनों, समझौतों और संधियों से बाहर निकलने की घोषणा करते हुए इन्हें अमेरिका के ‘हितों के खिलाफ’ हैं। इनमें भारत की अगुवाई वाले सोलर अलायंस समेत 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र (UN) संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति को आगे रखते हुए इन 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से नाता तोड़ने का फैसला किया है। फैसले में इन संगठनों को अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों के खिलाफ बताया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये संगठन (66 अंतरराष्ट्रीय संगठन) “अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के विपरीत” काम करते हैं और यह कदम अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक शक्ति को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। किसी संगठन का नाम लिए बिना यह भी कहा गया कि वे “कट्टरपंथी जलवायु नीतियों, वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक शक्ति के साथ टकराव पैदा करते हैं।”

व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह फैसला उन सभी अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठनों, सम्मेलनों और संधियों की समीक्षा का परिणाम है जिनका अमेरिका सदस्य या पक्षकार है। बता दें कि अमेरिका ने जिन गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों से नाता तोड़ा है, उनमें भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अलावा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे प्रमुख पर्यावरण संगठन शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “आज, राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका 66 अमेरिका-विरोधी, बेकार या फिजूलखर्ची वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों को छोड़ रहा है। इसके अलावा अन्य संगठनों की समीक्षा अभी भी जारी है।”