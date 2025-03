टीवी एक्टर के पिता का हुआ निधन, इमोशनल पोस्ट शेयर कर बयां किया दर्द

Tv Actor Mourns the Loss of His Father: ‘साथ निभाना साथिया’ और ‘नागिन 5’ जैसे टीवी शो में नजर आ चुके एक्टर मोहित सहगल के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक्टर ने हाल ही में अपना पिता खो दिया है, जिसके गम से वह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. एक्टर इस वक्त किस दर्द से गुजर रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप उनके हालिया पोस्ट से लगा सकते हैं. एक्टर के इस पोस्ट को देखने और पढ़ने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा.

दरअसल, हाल ही में मोहित सहगल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने पिता के निधन की दुखद खबर फैंस के शेयर की है.इस पोस्ट में उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वह अपने पिता का हाथ थामे नजर आ रहे हैं.इस तस्वीर में किसी का भी चेहरा नहीं नजर आ रहा है. हालांकि मोहित सहगल ने अपनी पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि उनके पिता का देहांत कैसे हुआ. लेकिन उनकी शेयर की गई तस्वीर को देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि मोहित सहगल के पिता बीमार चल रहे थे.



वहीं इस तस्वीर को शेयर करते हुए मोहित सहगल ने कैप्शन में लिखा है ‘आपका हाथ थामना मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण काम था. अब हील होने क समय आ चुका है. हमें भी अब आगे बढ़ना होगा. आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा. मिस यू पापा.’ अब एक्टर के इस पोस्ट को देखकर उनके फैंस की आंखें भी नम हो गई हैं. मोहित के इस दुख में उनके फैंस और टीवी इंडस्ट्री के लोग उनका पूरा साथ दे रहे हैं. उनके इस पोस्ट पर एक्ट्रेस अदिति मलिक से लेकर दलजीत कौर तक ने कमेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और इस मुश्किल समय में उन्हें मजबूत बने रहने के लिए कहा.