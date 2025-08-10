TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों की बनी पहली पसंद

  1. हिन्दी समाचार
देश में आज भी लोग स्कूटर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। स्कूटर सिर्फ महिलायें ही नहीं लड़के भी बड़े चाव से खरीदते हैं। इन दिनों भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग सबसे ज्यादा है।

नई दिल्लीं। देश में आज भी लोग स्कूटर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। स्कूटर सिर्फ महिलायें ही नहीं लड़के भी बड़े चाव से खरीदते हैं। इन दिनों भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग सबसे ज्यादा है। आज हम आप को एक ऐसे स्कूटर के बारे में बतायेंगे जो स्कूटर की दुनिया में सबसे से प्रिय है।

यह स्कूटर है TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसकी बाजार में सबसे ज्यादा मांग देखी गई है। बतादें कि जुलाई में सबसे ज्यादा इस इस स्कूटर की मांग रही। जुलाई 2025 में टीवीएस मोटर की कुल 22,256 यूनिट्स सेल हुई है। सलाना आधार पर ये आंकड़ा 13.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है. कंपनी की सबसे लोकप्रिय ईवी मॉडल्स TVS iQube रही।

