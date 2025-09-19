  1. हिन्दी समाचार
  3. Disha Patani Case: दिशा पटानी के घर फायरिंग करने वाले दो नाबालिग दबोचे, फेसबुक के जरिये  जॉइन किया था गैंग 

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर सुबह 3 बजे 9 राउंड फ़ाइरिंग के बाद सनसनी फैल गयी थी । बता दें की अब इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिग शूटरों को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार, ये शूटर 11 सितंबर को ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक से फायरिंग करने पहुंचे थे।  दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें पकड़ लिया है, इसी के साथ हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक्ट्रेस के घर के बाहर हुई फायरिंग में कुल चार शूटर शामिल थे, जिनमें दो एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। जिनमें 2 शूटर नाबालिक जिनहे भी पकड़ लिया गया है। इस पूरे मामले जांच करने पर पता चला की इसका साजिश रचने वाले विदेश में बैठे  हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पुलिस के मुताबिक एक्ट्रेस के घर के बाहर हुई फायरिंग में कुल चार शूटर शामिल थे, जिनमें दो एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। जिनमें 2 शूटर नाबालिक जिनहे भी पकड़ लिया गया है। इस पूरे मामले जांच करने पर पता चला की इसका साजिश रचने वाले विदेश में बैठे  हैं। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने रची थी।  CCTV में फायरिंग करते दिखाई दे रहे 2 शूटरों को रोहित गोदारा गैंग ने ऑनलाइन रिक्रूट किया था।

फेसबुक के जरिये  जॉइन किया था गैंग 

सोशल मीडिया के जरिए इनकी भर्ती हुई थी. दोनों शूटर फेसबुक पर काफी एक्टिव थे. गोदारा गैंग ने इन लड़कों को रिक्रूट किया, ब्रेन वॉश किया, जिसके बाद दोनों को दिशा के घर पर फायरिंग करने का काम सौंपा गया।

