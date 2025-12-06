  1. हिन्दी समाचार
  3. VIDEO: यूनिवर्सिटी के गेट पर दो युवतियों में हुई जमकर मारपीट, बाल पकड़ कर एक दूसरे को जड़े थप्पड़

सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक यूनिवर्सिटी का है, जिसमें दो लड़कियां एक लड़के के लिए आपस में मारपीट कर रही है। वीडियो एमिटी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, लेकिन इस बात पुष्टि पर्दाफाश की टीम नहीं कर रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक यूनिवर्सिटी का है, जिसमें दो लड़कियां एक लड़के के लिए आपस में मारपीट (Beating) कर रही है। वीडियो एमिटी यूनिवर्सिटी (Amity University) का बताया जा रहा है, लेकिन इस बात पुष्टि पर्दाफाश की टीम नहीं कर रही है।

आज के समय सभी माता-पिता चाहते है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर सभय बने और अच्छा रोजगार करे। इसके लिए माता-पिता अपने बच्चों बड़ी-बडी यूनिवर्सिटी में पैसे खर्च कर पढ़ाते है, लेकिन आज के समय में इन बच्चों को लोक शर्म नहीं है। माता पिता सोचते है की उनके बच्चे उच्च शिक्षा लेने के लिए घर से दूर है और पढ़ाई कर रहे है, लेकिन इन्ही बच्चों को कोई लोकलज्जा (public shame) नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में आप देख सकते है कि अच्छे घर की दो लड़कियां एक लड़के के लिए आपस में लड़ रही है। वीडियो में दोनों लड़कियां एक दूसरे को गालियां (abuses) दे रही है और जमकर एक दूसरे को मार रही है। इस दौरान दोनों लड़कियां एक दूसरे के बाल नोच रही है। वहीं वीडियो में दो अन्य लड़कियां भी है, जो दोनों को अलग कर रही है। इसके बाद भी दोनों लड़कियां आपस में मारपीट करने में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर दोनों लड़कियों की आलोचना कर रहे है।

