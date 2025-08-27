  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. UGC ने कॉलेजों को जारी किया नोटिस, कहा-भ्रष्टाचार रोकथाम उपायों की रिपोर्ट 30 नवंबर तक करें जमा

UGC ने कॉलेजों को जारी किया नोटिस, कहा-भ्रष्टाचार रोकथाम उपायों की रिपोर्ट 30 नवंबर तक करें जमा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) से कहा है कि वे केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के निर्देशानुसार 30 नवंबर तक भ्रष्टाचार रोकथाम के उपायों पर रिपोर्ट जमा करें। इससे पहले UGC ने संस्थानों से लंबित मुद्दों को सुलझाने और डिजिटल पहल लागू करने के लिए तीन महीने का भ्रष्टाचार निवारक अभियान चलाने का निर्देश भी दिया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) से कहा है कि वे केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के निर्देशानुसार 30 नवंबर तक भ्रष्टाचार रोकथाम के उपायों पर रिपोर्ट जमा करें। इससे पहले UGC ने संस्थानों से लंबित मुद्दों को सुलझाने और डिजिटल पहल लागू करने के लिए तीन महीने का भ्रष्टाचार निवारक अभियान चलाने का निर्देश भी दिया था।

पढ़ें :- यूजीसी की डिफॉल्टर लिस्ट में देश के कई बड़े IIT, IIM, AIIMS और NID संस्थान, जानें वजह?

बता दें कि यूजीसी (UGC)  ने 1 अगस्त को उच्च शिक्षा संस्थानों को आदेश देते हुए उन्हें 18 अगस्त से 17 नवंबर तक भ्रष्टाचार निवारक अभियान चलाने को कहा था। सभी कुलपति और निदेशकों को इस अभियान के दौरान की गई गतिविधियों की रिपोर्ट यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (age.ac.in) के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी।

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अभियान के दौरान की गई पांच निवारक सतर्कता पहलों की रिपोर्ट तैयार करनी है, जिनमें शामिल हैं:

लंबित शिकायतों का निपटान

पढ़ें :- राहुल गांधी, बोले-RSS-BJP हिंदुस्तान के भविष्य और उसके एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में लगा है,ये देश के लिए खतरनाक और हमें इसे रोकना है

लंबित मामलों का निपटान

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

परिसंपत्ति प्रबंधन

डिजिटल पहल

यूजीसी 2 नवंबर तक मनाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह

पढ़ें :- RSS देश पर एक विचार, इतिहास और भाषा थोपना चाहता है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को कतई स्वीकार नहीं : राहुल गांधी

यूजीसी (UGC) ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 27 अक्तूबर से 2 नवंबर तक मनाएं। यह सप्ताह सतर्कता के महत्व को समझाने, जागरूकता बढ़ाने और सत्यनिष्ठा बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने पर केंद्रित है।

आयोग ने कहा है कि, अभियान के दौरान संस्थानों को मास्टर प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें IGOT प्लेटफॉर्म पर प्रासंगिक पाठ्यक्रमों को पूरा करना भी शामिल है। सतर्कता मामलों में देरी न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई को निर्धारित मॉडल समयसीमा के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आज गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद, त्यौहारों में स्टॉक मार्केट में इतनी रहेंगी छुट्टियां

आज गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद, त्यौहारों में स्टॉक मार्केट...

संजय दत्त ने खरीदी ये दमदार SUV, फीचर्स देख आप भी कहेंगे, 'संजू बाबा का जलवा है'

संजय दत्त ने खरीदी ये दमदार SUV, फीचर्स देख आप भी कहेंगे,...

UGC ने कॉलेजों को जारी किया नोटिस, कहा-भ्रष्टाचार रोकथाम उपायों की रिपोर्ट 30 नवंबर तक करें जमा

UGC ने कॉलेजों को जारी किया नोटिस, कहा-भ्रष्टाचार रोकथाम उपायों की रिपोर्ट...

इति के अति से परेशान भूपेंद्र रघुवंशी ने जहर का इंजेक्शन लगाकर समाप्त की जीवन लीला, 4 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा दिल का दर्द

इति के अति से परेशान भूपेंद्र रघुवंशी ने जहर का इंजेक्शन लगाकर...

Vaishno Devi Landslide : वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से पांच की मौत और 14 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Vaishno Devi Landslide : वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से पांच...

नेता जी के बिगड़े बोल रामायण और महाभारत ग्रंथ को बताया ऑनर कीलिंग का जिम्मेदार

नेता जी के बिगड़े बोल रामायण और महाभारत ग्रंथ को बताया ऑनर...