यूके के प्रधानमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ की प्रेस वार्ता, दोनों ने यूक्रेन में स्थायी शांति की आवश्यकता पर की चर्चा

नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer) ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की है। इसके साथ ही गाजा (Gaza) में शांति योजना की दिशा में उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) में स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की।

यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और कीर स्टारमर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीडिया को दिए अपने संयुक्त संबोधन करते हुए कहा कि भारत और यूनाइटेड किंगडम ने पश्चिम एशिया के हालात सहित वैश्विक स्थिरता (global stability) और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मैं इस खबर का पुरजोर स्वागत करता हूं कि गाजा में शांति योजना के पहले चरण पर समझौता हो गया है। यह दुनिया भर में, खासकर बंधकों, उनके परिवारों और गाजा की आम जनता के लिए गहरी राहत का क्षण है। जिन्होंने पिछले दो वर्षों में अकल्पनीय कष्ट झेले हैं। मैं मिस्र, कतर, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका (Egypt, Qatar, Türkiye, United States) और कई अन्य देशों द्वारा इस महत्वपूर्ण पहले चरण को सुनिश्चित करने में किए गए अथक कूटनीतिक प्रयासों (diplomatic efforts) के लिए आभारी हूं। इस समझौते को अब बिना किसी देरी के पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए और इसके साथ ही गाजा को जीवन रक्षक मानवीय सहायता पर सभी प्रतिबंध तत्काल हटाए जाने चाहिए। ब्रिटेन शांति योजना के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन महत्वपूर्ण शुरुआती कदमों और वार्ता के अगले चरणों का समर्थन करेगा।

स्टारमर ने आगे कहा कि मैनें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने यूक्रेन में न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता और जलवायु एवं ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की है। जिसमें जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) पर निर्भरता से मुक्ति भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र (united nations) कि उच्चस्तरीय बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए स्टारमर ने कहा कि भारत एक वैश्विक शक्ति है और हम एक साथ बैठते हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)ने कहा कि हिंद-प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के ज़रिए शांति बहाली और गाजा मुद्दे समेत हर संघर्ष के समाधान का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि वर्तमान समय में भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति (Global Stability and Economic Progress) के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गई है।