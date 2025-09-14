UK Violent Protests: नेपाल के बाद ब्रिटेन में हिंसक विरोध प्रदर्शन, लंदन की सड़कों पर उतरे लाखों लोग

  1. हिन्दी समाचार
United Kingdom Protests: नेपाल का मामला शांत नहीं हुआ कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की राजधानी लंदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां पर शनिवार को एक लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और कम से कम 26 अधिकारी घायल हो गए। इमिग्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 110,000 से अधिक लोगों ने मार्च में हिस्सा लिया। यह देश के सबसे बड़े दक्षिणपंथी प्रदर्शनों में से एक है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- ब्रिटेन में 20 वर्षीय सिख युवती से दो श्वेत पुरुषों ने किया रेप, नस्लीय टिप्पणियां करने बाद कहा अपने देश वापस जाओं

एंटी इमिग्रेशन कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में शनिवार को “यूनाइट द किंगडम” मार्च में हिंसा तब हुई जब पुलिस ने दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों को मध्य लंदन के व्हाइट हॉल में एकत्रित लगभग 5,000 प्रतिद्वंद्वी प्रदर्शनकारियों के समूह से अलग रखने की कोशिश की। मेट्रोपॉलिटन पुलिस को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा जिससे दोनों गुट आमने-सामने न आ जाएं। इस दौरान स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया और घुड़सवार स्क्वाड भी उतारे गए। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि रॉबिन्सन द्वारा आयोजित इस मार्च में अनुमानतः 110,000 से 150,000 लोग शामिल हुए, जो उम्मीद से कहीं अधिक था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरों को तोड़ने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने की कोशिश की।

लंदन में विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनियन फ्लैग और सेंट जॉर्ज क्रॉस के झंडे लहराए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और इजरायली झंडे भी थामे हुए थे और “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” कैप पहनकर पीएम कियर स्टार्मर के खिलाफ नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन में शामिल पोस्टरों पर लिखा था – “उन्हें घर भेजो”। स्टीफन याक्सली-लेनन, जिन्हें टॉमी रॉबिन्सन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस मार्च को अभिव्यक्ति की आजादी का जश्न करार दिया है। रॉबिन्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक्स पर लिखा, “हजारों लाखों लोग आज लंदन की सड़कों पर एकजुट होकर अपनी आजादियों के लिए खड़े हैं।”

रॉबिन्सन का नवीनतम “यूनाइट द किंगडम” मार्च ब्रिटेन में अत्यधिक उत्तेजित ग्रीष्मकाल के अंत में आया है, जिसमें इंग्लैंड में शरणार्थियों को रखने वाले होटलों के बाहर कई विरोध प्रदर्शन हुए थे, एक इथियोपियाई व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद, जिसे बाद में लंदन के एक उपनगर में 14 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया गया था।

विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि वह अपना देश वापस चाहते हैं। वे अपनी आजादी और अभिव्यक्ति का अधिकार वापस चाहते हैं। अवैध प्रवासियों को रोका जाना चाहिए। वे लोग टॉमी रॉबिन्सन पर भरोसा करते हैं। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिटेन में प्रवासियों को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। पुलिस बल ने कहा कि उसके अधिकारियों को कुछ प्रदर्शनकारियों की ओर से “अस्वीकार्य हिंसा” का सामना करना पड़ा और उनमें से चार को गंभीर चोटें आईं, जिनमें दांत टूट गए, संभवतः नाक टूट गई, मस्तिष्काघात, डिस्क का आगे की ओर खिसकना और सिर में चोट शामिल है।

सहायक आयुक्त मैट ट्विस्ट ने एक बयान में कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई लोग विरोध करने के अपने वैध अधिकार का प्रयोग करने आए थे, लेकिन कई लोग हिंसा पर आमादा थे। उन्होंने अधिकारियों का सामना किया, शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार किया और सभी को सुरक्षित रखने के लिए लगाए गए घेरे को तोड़ने की पुरज़ोर कोशिश की।” उन्होंने कहा कि हिंसा के सिलसिले में कम से कम 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हिरासत को “बस शुरुआत” बताया।

