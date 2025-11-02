  1. हिन्दी समाचार
  3. UK Train Attack: लंदन जा रही ट्रेन में खेला गया खूनी खेल, चाकू से जानलेवा हमले में 9 गंभीर रूप से घायल

UK Train Attack: लंदन जाने वाली एक ट्रेन में शनिवार शाम को यात्रियों पर चाकू से हमला किया गया। इस जानलेवा हमले में नौ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा, "यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में चाकू से किए गए हमले के बाद दस लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से नौ की हालत गंभीर है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Landslides in Kenya Rift Valley : केन्या की रिफ्ट घाटी में भीषण लैंडस्लाइड , हजारों मकान तबाह, 21 की मौत और 30 लापता

एक यात्री ने स्काई न्यूज़ को बताया कि उसने एक आदमी को “बेहद खून से लथपथ” डिब्बे में लड़खड़ाते हुए चिल्लाते हुए देखा, “उनके पास चाकू है, मुझे चाकू मारा गया है।” उसने कहा, “वह व्यक्ति ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया गया।” अन्य लोगों ने बताया कि जब हमलावर ट्रेन के डिब्बों से होकर गुजर रहा था तो लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से भाग रहे थे। यह घटना उस वक्त हुई जब हाईस्पीड ट्रेन कैम्ब्रिजशायर के पीटरबरो स्टेशन से रवाना हुई थी।

पुलिस ने कहा कि इन हमलों में अब तक किसी की मौत नहीं हुई है, जिन्हें प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने “बेहद चिंताजनक” बताया है। दसवें व्यक्ति को गैर-जानलेवा चोटें आईं।बीटीपी ने कहा कि एक बड़ी घटना की घोषणा की गई थी, और एक समय तो “प्लेटो” घोषित किया गया था, जो पुलिस और आपातकालीन सेवाओं द्वारा “आतंकवादी हमले” का जवाब देते समय इस्तेमाल किया जाने वाला राष्ट्रीय कोड शब्द है, हालाँकि बाद में इस घोषणा को रद्द कर दिया गया था।

द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने एक व्यक्ति को बड़े चाकू के साथ और यात्रियों को तोड़फोड़ से बचने के लिए शौचालयों में छिपते हुए देखा है। एक ने अखबार को बताया कि “हर जगह खून फैला हुआ था” और भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर दूसरे लोग “कुचल” रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, “मैंने कुछ लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि हम (तुमसे) प्यार करते हैं।”

द सन ने कहा कि एक अन्य गवाह ने हमले को “किसी फिल्म जैसा” बताया और आगे कहा: “यह एक भयानक दृश्य था, सचमुच हिंसक।” एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम गैविन बताया, ने स्काई न्यूज़ को बताया कि उसका मानना ​​है कि उसने संदिग्ध को गिरफ़्तार होने से पहले टेज़र से वार करते देखा था। उसने कहा, “जैसे ही वे उसके करीब पहुँचे, वे चिल्लाने लगे, जैसे, नीचे उतरो, नीचे उतरो।” “फिर वह एक चाकू लहरा रहा था, एक बहुत बड़ा चाकू, और फिर उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया। “मुझे लगता है कि आखिरकार उसे टेज़र से ही मारा गया।”

पढ़ें :- भाई को मार डाला फिर प्रेग्नेंट भाभी का रेप और मर्डर; 15 साल के लड़के ने पार की हैवानियत की सारी हदें

ओली फोस्टर ने बीबीसी को बताया कि उसने शुरू में लोगों को “भागो, भागो, एक आदमी सचमुच सबको चाकू मार रहा है” चिल्लाते सुना था, और उसे लगा कि यह हैलोवीन से जुड़ी कोई शरारत हो सकती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
