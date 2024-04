Ukraine : यूक्रेन को वायु रक्षा हथियार-तोपखाने भेजेंगे जो बाइडेन – Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky : राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से कहा कि सीनेट द्वारा एक बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता पैकेज (National Security Assistance Package) को मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका बेहद जरूरी हवाई रक्षा हथियार (air defense weapon) भेजेगा, जिसमें यूक्रेन (Ukraine) के लिए 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि बाइडन ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि इस सहायता पैकेज में तोपें भी शामिल होंगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) ने इस सप्ताह के अंत में 95 अरब अमेरिकी डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी थी जिसमें अन्य सहयोगियों के लिए भी सहायता का प्रावधान है। यूक्रेन (Ukraine) को अब अमेरिकी सीनेट (US Senate) की मंजूरी का इंतजार है। यूक्रेन को नई मारक क्षमता की सख्त जरूरत है क्योंकि रूस ने उसके खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं।

जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने और बाइडेन ने रूस द्वारा हजारों मिसाइल, ड्रोन और बमों का उपयोग करके हवाई हमले’’ किए जाने पर भी चर्चा की। उनके बात करने से कुछ ही मिनट पहले रूस ने खारकीव टीवी टॉवर पर हमला किया था।