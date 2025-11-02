  1. हिन्दी समाचार
Ukraine-Russia War : यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही , ड्रोन्स से किया बड़ा हमला

रूस और यूक्रेन के बीच लंबी जंग जारी है। ताजा हमलों की श्रृखला में यूक्रेन ने रविवार रात को रूस के तुआप्से पोर्ट पर बड़े पैमाने पर ड्रोन से घातक हमला किया। हमला इतना तेज था कि पोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे रूसी तेल टर्मिनल प्रभावित हुआ।

Ukraine-Russia War : रूस और यूक्रेन के बीच लंबी जंग जारी है। ताजा हमलों की श्रृखला में यूक्रेन ने रविवार रात को रूस के तुआप्से पोर्ट पर बड़े पैमाने पर ड्रोन से घातक हमला किया। हमला इतना तेज था कि पोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे रूसी तेल टर्मिनल प्रभावित हुआ। खबरों के अनुसार, रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने दावा किया है कि उसने हमले के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया।

पढ़ें :- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा- PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का दिया आश्वासन

वहीं क्षेत्रीय अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यूक्रेनी ड्रोन हमले के परिणामस्वरूप ब्लैक सी पर स्थित तुआप्से पर भीषण आग लगई, जिससे पोर्ट को भारी नुकसान हुआ।

क्रास्नोडार प्रशासन ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा, ‘तुआप्से में यूएवी (unmanned aerial vehicles ) के हमले का जवाब दिया जा रहा है। ये हमला सैन्य रसद को  बाध पहुंचाने के लिए यूक्रेन के सक्रिय अभियान का हिस्सा है।  अटैक में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि बंदरगाह के किस बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

तुआप्से पोर्ट तुआप्से तेल टर्मिनल और रोसनेफ्ट-नियंत्रित तुआपसे तेल रिफाइनरी का घर है। इन ठिकानों पर इस साल यूक्रेनी ड्रोन द्वारा कई बार निशाना बनाया गया है। हालांकि, ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि पोर्ट का कौन सा बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ है।

