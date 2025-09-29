UKSSSC Paper Leak Case : धरनास्थल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे , CBI जांच की संस्तुति

नई दिल्ली। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले (Paper Leak Case) में युवाओं का धरना जारी है। वहीं, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) आज युवाओं के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीबीआई जांच (CBI Inquiry) की संस्तुति की।

बता दें कि इससे पहले जिलाधिकारी सविन बंसल (District Magistrate Savin Bansal) और एसएसपी अजय सिंह (SSP Ajay Singh) ने युवाओं से बात की थी। इसके बाद आला अधिकारी भी युवाओं से बात करने पहुंचे थे। लेकिन युवा सीबीआई जांच (CBI Inquiry) की मांग पर अड़े थे। आठवें दिन आखिरकार सीएम धामी मौके पर पहुंचे और परीक्षा मामले में चल रही हर कार्रवाई के बारे में युवाओं को बताया है।

वहीं, सीएम ने युवाओं की मांग पर हामी भरी। मुख्यमंत्री ने धरना दे रहे युवाओं को सीबीआई जांच (CBI Inquiry) के लिए लिखकर संस्तुति दी है। उन्होंने युवाओं से कहा कि परीक्षा देने वाले छात्रों पर जो भी मुकदमें हैं वो वापस लिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें नाम की लिस्ट दे दी जाए।